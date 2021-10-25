【立法會選舉】林鄭籲熱愛香港者參選　曾鈺成不認為議會只剩「清一色」

▲ 特首林鄭月娥出席灼見名家周年論壇。（陳葆琳攝）

特首林鄭月娥早前跌倒導致因右手手肘骨折，休假一星期於今天復工。她今日出席公開活動致辭時表示，這次意外有啟發性，認為香港已進入新局面的同時，不可以掉以輕心，反而應更謹慎，因為風險及暗湧仍存在。

立法會提名期本月底展開，林鄭今日上午出席灼見名家周年論壇時表示，《港區國安法》實施及完善選舉制度後，香港是時候重新出發。她指，相信香港未來5年工作會更稱心滿意，呼籲熱愛香港、符合「愛國者治港」條件的人士，即時經常批評政府，應積極參加12月的立法會選舉。

▲ 立法會前主席曾鈺成（右二）出席灼見名家周年論壇。（陳葆琳攝）

立法會前主席曾鈺成亦有出席同一活動。被問及會否擔憂之後的議會只剩下「清一色」的聲音，曾鈺成指，過去大半年立法會辯論的情況均不可能是清晰，通過法案的過程中，議員都有不同的意見，如就防疫措施的議題上，現屆立法會及政府均有不同意見，不認為完善選舉制度後立法會仍存在在「清一色」或意見一致的問題。

同場的香港紫荊黨執行委員伍俊飛亦有參與論壇。他表示，目前還在考慮及積極地調研參選立法會事宜，稱「可能準備參加」。伍俊飛指，紫荊黨的政治綱領是「一國兩制百年不變，共建香港無問西東」，避免香港不「內地化」，保持自己獨特性。

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記者：陳葆琳