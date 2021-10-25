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【司法覆核】方國珊質疑選舉押後指引欠清晰　高院拒受理

社會 15:32 2021/10/25

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方國珊質疑選舉押後指引欠清晰，高院拒受理。（資料圖片）

西貢區議員方國珊早前就《立法會選舉活動指引》未有涵蓋選舉因特定情況押後，以及申報開支指引不清晰而提出司法覆核，高院今（25日）頒下判詞，指方未有陳述覆核理由，而司法覆核亦非用以評估上述《指引》是否清晰的申請，因此拒絕受理方的申請。

申請人方國珊；建議答辯人政制及內地事務局局長。法官於判詞中指出，申請人於入稟狀中質疑《立法會選舉活動指引》（下稱《指引》）未有涵蓋選舉因特定情況押後，以及申報開支指引不清晰，但《指引》是否清晰，並不屬一個判決、命令、決定或其他法律程序，而且申請人並無陳述她提出覆核的理由。

法官又指，法庭只能透過司法覆核去檢查決定機關的決定是否合法、合理或公平，而不會審視有關決定的利弊，因此司法覆核並非合適的申請，讓申請人挑戰建議答辯人根據《緊急情況（換屆選舉日期）（第七屆立法會）規則》第10條發出的指引是否足夠清晰。

法官因此拒絕受理方的申請，但考慮到申請人並非無理取鬧，因疫情押後選舉屬史無前例，因此未有頒下訟費命令。

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記者︰楊詠渝

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