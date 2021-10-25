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《007：生死有時》累積票房破5千萬元　取代《黑寡婦》成本年香港票房亞軍

娛樂 15:45 2021/10/25

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

《007：生死有時》

《007：生死有時》（No Time To Die）叫好叫座，截止今日（10月25日），《007：生死有時》在香港累積票房已衝破5千萬票房大關，取代《黑寡婦》（Black Widow）成本年度香港累積票房亞軍。

《007：生死有時》其餘多個在香港創下的紀錄包括：

  • 007系列香港最高累積票房
  • 007系列香港最高開畫票房
  • 2021年香港累積票房亞軍
  • 2021年香港單日最高票房
  • 2021年非假日香港最高開畫票房
  • 香港史上9月開畫票房冠軍

撰文 : TOPick柴犬出動

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