《007：生死有時》累積票房破5千萬元　取代《黑寡婦》成本年香港票房亞軍

▲ 《007：生死有時》

《007：生死有時》（No Time To Die）叫好叫座，截止今日（10月25日），《007：生死有時》在香港累積票房已衝破5千萬票房大關，取代《黑寡婦》（Black Widow）成本年度香港累積票房亞軍。

《007：生死有時》其餘多個在香港創下的紀錄包括：

007系列香港最高累積票房

007系列香港最高開畫票房

2021年香港累積票房亞軍

2021年香港單日最高票房

2021年非假日香港最高開畫票房

香港史上9月開畫票房冠軍