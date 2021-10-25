《007：生死有時》累積票房破5千萬元 取代《黑寡婦》成本年香港票房亞軍 娛樂 15:45 2021/10/25 分享： 熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗 ▲ 《007：生死有時》 《007：生死有時》（No Time To Die）叫好叫座，截止今日（10月25日），《007：生死有時》在香港累積票房已衝破5千萬票房大關，取代《黑寡婦》（Black Widow）成本年度香港累積票房亞軍。 《007：生死有時》其餘多個在香港創下的紀錄包括： 007系列香港最高累積票房 007系列香港最高開畫票房 2021年香港累積票房亞軍 2021年香港單日最高票房 2021年非假日香港最高開畫票房 香港史上9月開畫票房冠軍 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【梅艷芳】梅姐曾稱：前輩提攜後輩天經地義 導演秉承梅艷芳遺願提拔新人 16:15 2021/10/23 【梅艷芳】梅姐曾稱：前輩提攜後輩天經地義 導演秉承梅艷芳遺願提拔新人 【媽媽的神奇小子】梁仲恆不怕輸在起跑線 吳君如提醒女兒：人生總有遺憾 09:37 2021/08/06 【媽媽的神奇小子】梁仲恆不怕輸在起跑線 吳君如提醒女兒：人生總有遺憾 你可能感興趣 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【梅艷芳】梅姐曾稱：前輩提攜後輩天經地義 導演秉承梅艷芳遺願提拔新人 16:15 2021/10/23 【梅艷芳】梅姐曾稱：前輩提攜後輩天經地義 導演秉承梅艷芳遺願提拔新人 【媽媽的神奇小子】梁仲恆不怕輸在起跑線 吳君如提醒女兒：人生總有遺憾 09:37 2021/08/06 【媽媽的神奇小子】梁仲恆不怕輸在起跑線 吳君如提醒女兒：人生總有遺憾 網絡熱話 荷里活 電影院 黑寡婦 電影 Marvel 動作片