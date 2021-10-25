【品格教育】陳葒校長、深水埗明哥、盛記B哥任星級導師　帶領伍少梅中學男生服務社區

▲ 校方早前頒授委任狀予3位慈善家，（左起）陳校長免費補習天地創辦人陳葒、「深水埗明哥」、盛記麵家B哥及校長李建文。（相片由校方提供）

葵涌天主教慈幼會伍少梅中學為進一步帶領學生實踐「服務他人，貢獻社會」的信念，特意邀請香港3位慈善家，包括陳校長免費補習天地創辦人陳葒、北河同行創辦人、有「深水埗明哥」之稱的陳灼明，以及以長期照顧沙田區內長者而著稱的盛記麵家B哥闆張文強，擔任該校的「星級導師」，領導學生進行社會服務工作。

天主教慈幼會伍少梅中學秉持鮑思高神父的預防教育法，培育學生包括真理、義德、愛德、生命及家庭核心等價值，在所有學科及課外活動中，皆加入「服務他人，貢獻社會」的元素，矢志培育學生成為積極主動、具同理心及富責任感的新一代。

校方早前舉行頒授委任狀儀式，宣布學校在品格教育方面邁向全新里程，冀藉此將校園學習延伸至更大型、更深入的社區服務，令「關愛社區，熱心服務，寓學於務，反思經驗」的教育理念得以進一步實踐。

該校校長李建文表示感謝3人答應擔任該校的「星級導師」，帶領學生進行社會服務工作，他說：

他們3位均以無私奉獻、坐言起行、親力親為以及孜孜不懈地服務基層而著稱，我校學生得以向他們學習，實在是機會難得。

該校中三生早前帶同其設計的「智能認藥機」探訪深水埗明哥及社區多名長者：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

最近該校的中三學生參加匯豐香港社區夥伴計劃的社區創科編程馬拉松，參賽作品「智能認藥機」，就是通過物件辨識鏡頭和編寫程式，協助長者解決服藥問題，作品已進入20強，並會競逐「網上我最喜愛創科作品大獎」。早前幾位參賽學生就帶同他們創作的「智能認藥機」探訪明哥及社區多名長者，希望更深入了解長者日常食藥時的實際需要及所面對的困難，同時收集真實用家對於其作品的意見，率先為「星級導師計劃」打響頭炮。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅