【減碳生活】科大新研究生宿舍採用環保設計　設智能電錶系統助宿生監測用電量

▲ 科大研究生宿舍賽馬會聚賢樓設不少環保措施。（陳永康攝）

香港科技大學今日（25日）為新的研究生宿舍「賽馬會集賢樓」舉辦開幕禮。該宿舍獲賽馬會慈善信託基金逾1.76億捐款而建成，提供504個宿位。宿舍採用不少環保設計，包括智能電錶系統，由科大自行研發應用程式助學生實時監測宿舍房內用電情況；太陽能熱力收集板及用作灌溉的雨水收集系統。

樓高8層的賽馬會集賢樓於去年8底開始開放予研究生入住，提供420個單人房、42個已婚夫婦房，共504個宿位，今學年入住率逾9成，校方今為大樓辦開幕禮。宿舍每層均有休息室及廚房。集賢樓內有不少環保設計，並獲香港綠色評議會頒發綠建環評暫定鉑金評級，其中所有公眾地方均裝設動作感測照明系統，約室內15分鐘維持無人使用，就會自動關燈。

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另外，有別於現時一般本地大學宿舍預繳冷氣費模式，集賢樓設有智能電錶系統，將以用者自付原則收電費，每房電錶內安有感應器，可將用電數據傳送至由科大自行研發的應用程式中，宿生可實時監測電燈、冷氣機、電源插座等用電情況，然後透過應用程式電子付費。負責項目的可持續發展及零碳辦公室處長 Davis Bookhart表示，系統預計將於明年首季推出，宿生可於APP內看到自己於以往的用電情況，亦可看到宿舍平均用電量，屆時會推行獎勵性收費計劃，如宿生用電量低於宿舍平均，電費或可獲減免，他相信宿生透過掌握自己的用電情況，有助督促他們減少耗電。此系統為科大「可持續發展智慧校園計劃」其中一項目，未來會推展至其他新建成宿舍，而目前該宿舍宿生每月繳交360元費用。

大樓頂亦設30塊太陽熱力收集板，可以為宿舍提供2%至3%電力，天台亦有雨水收集系統，蓄水權溉植物。Davis Bookhart估計，與其他樓面面積相約及入住率相約的建築物比較，大樓的環保設計可每年節省45%秏水及26%用電量。

宿舍費用方面，大樓只供研究式研究生居住，首兩年課程期獲確保宿位，單人房每月約4,000元，需要共用洗手間；已婚夫婦房則每人每月約4,500元，有獨立廁所。

▲ 科大今為賽馬會集賢樓舉辦開幕典禮。（科大提供）

集賢樓獲賽馬會透過慈善信託基金捐助逾1億7,600萬元，馬會副主席利子厚表示，致力協助青年人發揮所長，在增進他們的技能、知識和能力的同時，亦希望培養青年人關愛社會，一起建設更美好香港。馬會又說，對科大的捐助至今達約30億港元。

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記者 ：黃悅晴