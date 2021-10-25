【廚具新登場】Vitantonio推全新白色多功能窩夫機 快速預熱+可配搭14款新舊款烤盤
簡潔的白色家電與廚具最能襯托食物的豐富色彩，日本廚具品牌Vitantonio推出全新白色多功能窩夫機，白色配色令廚房收納空間更俐落，讓每天走進廚房都有好心情，帶來更療癒的煮食過程。
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多功能窩夫機隨主機附送厚燒三文治及窩夫烤盤，支援多達14款新舊款烤盤，替換即可製作更多甜品及美食。
此外，它具備10分鐘時間掣，於指定時間後自動斷電更安全。它具備900W高功率，不單能快速預熱，製作美食也更迅速。
產品名稱：Vitantonio多功能窩夫機 (Vitantonio Waffle & Hot Sand Baker)
售價： $1,098
顏色： 白色
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銷售點：
BRUNO Store
SOGO崇光百貨 - 銅鑼灣
City'super - 銅鑼灣 ／沙田 ／海港城
YATA一田百貨 - 沙田
Citistore千色
Fortress豐澤
Broadway百老滙
YOHO友和
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責任編輯：王芷瑩