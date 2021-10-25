  • 26°C
香港時間 : 20211025日 (週一) 17:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【廚具新登場】Vitantonio推全新白色多功能窩夫機　快速預熱+可配搭14款新舊款烤盤

休閒消費 15:59 2021/10/25

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

Vitantonio推全新白色多功能窩夫機。（圖片由Ace Kitchen Ltd.提供）

簡潔的白色家電與廚具最能襯托食物的豐富色彩，日本廚具品牌Vitantonio推出全新白色多功能窩夫機，白色配色令廚房收納空間更俐落，讓每天走進廚房都有好心情，帶來更療癒的煮食過程。

最新影片推介：任喇沙書院劍擊教練逾30年　 曾俊華談學習劍擊之道

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

多功能窩夫機隨主機附送厚燒三文治及窩夫烤盤，支援多達14款新舊款烤盤，替換即可製作更多甜品及美食。

此外，它具備10分鐘時間掣，於指定時間後自動斷電更安全。它具備900W高功率，不單能快速預熱，製作美食也更迅速。

產品名稱：Vitantonio多功能窩夫機 (Vitantonio Waffle & Hot Sand Baker)

售價： $1,098

顏色： 白色

最新影片推介：林秀怡與男友成功上車　孝順女帶埋阿媽同住：他們滿足我夢想

銷售點：

BRUNO Store
SOGO崇光百貨 - 銅鑼灣
City'super - 銅鑼灣 ／沙田 ／海港城
YATA一田百貨 - 沙田
Citistore千色
Fortress豐澤
Broadway百老滙
YOHO友和
J SELECT
HKTVmall
LBuy
Ahaa (Dai Chong Hong)
澳門新八佰伴
秋葉原數碼科技
Ace Kitchen Ltd.官方網店

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

HKET APP家庭台更多影片：https://bit.ly/3xaDuJL

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

【本地遊】海洋公園秋季重新推出「森度遊」　森動瑜伽大自然吸呼吸
今日 11:26
【本地遊】海洋公園秋季重新推出「森度遊」　森動瑜伽大自然吸呼吸
【網購優惠】DONKI登陸The Club Shopping限時推4款福袋　購物滿$500即減$100【內附連結】
今日 11:59
【網購優惠】DONKI登陸The Club Shopping限時推4款福袋　購物滿$500即減$100【內附連結】
【著數優惠】生力推限量雙層玻璃杯及燜燒壺　便利店買啤酒滿$30即有獎【附換領詳情】
今日 12:39
【著數優惠】生力推限量雙層玻璃杯及燜燒壺　便利店買啤酒滿$30即有獎【附換領詳情】

你可能感興趣

【本地遊】海洋公園秋季重新推出「森度遊」　森動瑜伽大自然吸呼吸
今日 11:26
【本地遊】海洋公園秋季重新推出「森度遊」　森動瑜伽大自然吸呼吸
【網購優惠】DONKI登陸The Club Shopping限時推4款福袋　購物滿$500即減$100【內附連結】
今日 11:59
【網購優惠】DONKI登陸The Club Shopping限時推4款福袋　購物滿$500即減$100【內附連結】
【著數優惠】生力推限量雙層玻璃杯及燜燒壺　便利店買啤酒滿$30即有獎【附換領詳情】
今日 12:39
【著數優惠】生力推限量雙層玻璃杯及燜燒壺　便利店買啤酒滿$30即有獎【附換領詳情】
三文治 產品 美食 廚具 家電 甜品

最高瀏覽

【減肥大作戰】少女生酮飲食法極速瘦身　不捱餓半年減50磅無反彈【附飲食秘訣】
17:25 2021/10/24
【減肥大作戰】少女生酮飲食法極速瘦身　不捱餓半年減50磅無反彈【附飲食秘訣】
【戀童障礙】22歲單親媽遇渣男出軌屢受家暴　戀上12歲男童誘性交：當他是大人
15:28 2021/10/24
【戀童障礙】22歲單親媽遇渣男出軌屢受家暴　戀上12歲男童誘性交：當他是大人
【忤逆女兒】好爸爸節衣縮食供留學西班牙　23歲揮霍女超支反公審老父
13:09 2021/10/20
【忤逆女兒】好爸爸節衣縮食供留學西班牙　23歲揮霍女超支反公審老父