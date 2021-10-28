天然不等於無害　家庭醫學專家拆解大麻有幾毒

近年，雖然本港整體吸毒人數有所下降，但青少年吸毒人數卻持續上升當中，21歲以下吸食大麻人數更較去年同期上升九成，背後原因或緣於青少年對大麻的錯誤認知。

有些人誤以為大麻是草本植物，對人體無害，因此一試無妨。香港家庭醫學學院公眾教育委員會主席顏寶倫醫生指出：「相對其他毒品，大麻未必有即時致命的副作用，令大眾因而誤解大麻『無咁毒』，但其實它會令人上癮，嚴重危害身體健康。」

吸食大麻會成癮 患精神病風險倍增

顏寶倫醫生強調，大麻植物含有多種大麻素，其中四氫大麻酚（THC）有精神活性作用，服用後會產生快感及令人上癮。長期吸食大麻，亦會產生幻覺，導致智力受損，患上精神病的風險更增加二至四倍。如在青春期開始服用，會損害正在發育的大腦。「有些人為了追求大麻帶來的短暫所謂『放鬆、興奮』感覺，增加吸食大麻的次數及份量，最終被大麻掌控了人生。一位過來人曾分享，當初為了減壓而吸食大麻，卻在不知不覺間上癮，長期感到焦慮、不安，對其他事情失去興趣和動力，結果所有人生規劃均無法完成。」

在某些歐美國家，大麻與Hip-Hop、挑戰權威，甚或追求自由等價值拉上關係。顏寶倫醫生認為，部分國家將消遣用大麻合法化，不等於大麻對人體無害。「大麻是毒品，這是不爭的事實，年輕人不論抱有甚麼價值觀，也不應讓毒品乘虛而入。」

▲ 顏寶倫醫生強調，大麻會使人上癮，專注力下降，並產生幻覺，導致焦慮、抑鬱，對身體造成嚴重傷害。

CBD產品作用成疑

近年香港出現加入CBD的產品，例如咖啡、精油和護膚品，聲稱成分天然，有助減輕焦慮、放鬆心情。顏寶倫醫生對於這些好處的真實性存疑，呼籲市民購買產品前三思。

CBD中文叫大麻二酚，是大麻成分的一種，因為無精神活性，因此不是毒品，不屬《危險藥物條例》管制的物質。而大麻及另一種大麻素THC則是毒品，受法例嚴格監管。

「有些人可能因為想尋找新鮮感，加上廣告宣傳技倆，而嘗試使用含有CBD的產品。值得留意的是，醫學上就CBD產品所聲稱的好處暫未有結論。」顏寶倫醫生建議大家，想要放鬆心情可以選擇其他正面、無害的方法，無必要依靠CBD產品，承擔風險。

接觸病人最前線 家庭醫生角色關鍵

家庭醫生是社區內接觸病人的最前線，亦是病人熟悉、信任的對象。「遇上健康問題，市民首先會諮詢家庭醫生。有些人會擔心如果尋求精神科醫生、社工等協助可能會被歧視，但向家庭醫生求診，則沒有相關顧慮。因此，面對吸毒問題，家庭醫生可成為他們傾訴、求助的渠道。」

顏寶倫醫生曾協助飽受吸毒徵狀困擾的病人，為他們處方合適的藥物，減輕副作用對日常生活的影響。他表示，除了提供短暫藥物支援外，家庭醫生亦可擔當協調角色，尋找社區資源，例如戒毒治療及康復服務機構等，在戒毒路上一直支援吸毒者及其家人。

留意異常反應 助子女遠離大麻

「考試壓力、家庭出現重大轉變是青少年吸毒的高危時間。家長如果留意到子女目光呆滯、反應遲緩、雙眼通紅，房間有奇怪的異味或用具等，可能是吸食大麻的徵狀。」如果子女正在吸食毒品，顏寶倫醫生提醒家長應關心子女的情緒，保持冷靜，亦可尋求家庭醫生協助，以轉介至合適的機構作跟進。

▲ 青少年面對學業或家庭等壓力時，或較易受毒品引誘，家長應多加留意子女情緒。

顏寶倫醫生相信，必須找出年輕人吸食大麻的原因或動機，才能對症下藥。父母應從旁協助，帶領子女全面認識毒品的禍害，建立正確人生觀，令他們徹底遠離大麻。如有需要，家長可以致電24小時禁毒熱線「186 186」，亦可透過WhatsApp或微信至「98 186 186」，向專業社工查詢有關資訊或求助。

（資料由保安局禁毒處提供）