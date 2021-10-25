【咸豬手】李思雅自爆採訪時遭性騷擾　因太驚啞忍：點都做完個訪問先

▲ 李思雅自爆曾遭「咸豬手」！

參加香港小姐入行，曾經常主持體育節目的TVB藝人李思雅（Cindy），日前接受TVB《星光路上》訪問，談及入行多年的感想，其中講到其中一件不快事件，便是8年前到法國勒芒採訪賽事時，卻慘遭一班外籍人士「揩油」。

▲ 李思雅在《星光背後》受訪。

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被摸後不敢追究

李思雅本出身於運動世家，入行前是全職網球運動員，13、14歲時已代表香港出賽，其後參加「香港小姐」，雖最終落選，但獲邀加入TVB，並曾主持《體育世界》超過十年。

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在《星光路上》，李思雅憶及任主持的苦與樂時，便自爆一件不愉快事件，她指在2013年到被安排跟陳庭欣到法國勒芒採訪，在訪問期間感到被人「咸豬手」。

她稱：「可能法國人比較熱情，（啋訪時）感到被人不小心掂著patpat，當時我都好驚，但都要捱住完成訪問先啦，因為當時氣氛好熱烈，無理由停下來問『邊個摸我』， 之後我才同導演講，我剛才被人摸patpat。」她指之後雖未有再追究，卻這件事留在腦海多年。

除不快回憶，李思雅也感到有機會訪問不同運動員是很好玩。「印象最深刻是08年採訪劉翔，因為他當到出場後宣布退賽，也沒有太多人找到他做訪問，最終我在MIX ZONE捉到他訪問。」

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李思雅是運動員出身，曾到澳洲網球學校讀書，但因感身形和體力跟外國人相差太遠，故決定返港參加港姐，笑道以前從未著過高跟鞋，突然要挑戰行cat walk，是十分難忘。

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