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【咸豬手】李思雅自爆採訪時遭性騷擾　因太驚啞忍：點都做完個訪問先

娛樂 16:33 2021/10/25

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李思雅自爆曾遭「咸豬手」！

參加香港小姐入行，曾經常主持體育節目的TVB藝人李思雅（Cindy），日前接受TVB《星光路上》訪問，談及入行多年的感想，其中講到其中一件不快事件，便是8年前到法國勒芒採訪賽事時，卻慘遭一班外籍人士「揩油」。

李思雅在《星光背後》受訪。

【無良醫生】動物醫院否認指控要求撤回言論　李思雅企硬問心無愧

被摸後不敢追究

李思雅本出身於運動世家，入行前是全職網球運動員，13、14歲時已代表香港出賽，其後參加「香港小姐」，雖最終落選，但獲邀加入TVB，並曾主持《體育世界》超過十年。

同場加映：林秀怡訪問

在《星光路上》，李思雅憶及任主持的苦與樂時，便自爆一件不愉快事件，她指在2013年到被安排跟陳庭欣到法國勒芒採訪，在訪問期間感到被人「咸豬手」。

她稱：「可能法國人比較熱情，（啋訪時）感到被人不小心掂著patpat，當時我都好驚，但都要捱住完成訪問先啦，因為當時氣氛好熱烈，無理由停下來問『邊個摸我』， 之後我才同導演講，我剛才被人摸patpat。」她指之後雖未有再追究，卻這件事留在腦海多年。

除不快回憶，李思雅也感到有機會訪問不同運動員是很好玩。「印象最深刻是08年採訪劉翔，因為他當到出場後宣布退賽，也沒有太多人找到他做訪問，最終我在MIX ZONE捉到他訪問。」

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李思雅是運動員出身，曾到澳洲網球學校讀書，但因感身形和體力跟外國人相差太遠，故決定返港參加港姐，笑道以前從未著過高跟鞋，突然要挑戰行cat walk，是十分難忘。

最新影片推介：任喇沙書院劍擊教練逾30年　 曾俊華談學習劍擊之道

撰文 : TOPick柴犬出動

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