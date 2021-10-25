【違規僭建】大埔村屋業主屢不遵從清拆令遭7次檢控　判囚8個月

▲ 村屋業主屢不遵從清拆命令被判監禁八個月。（資料圖片）

位於大埔泮涌村僭建村屋遭屋宇署發出清拆令，該村屋的其中一名業主無遵從清拆令，被屋宇署第7次檢控，上周在粉嶺裁判法院被判處監禁8個月，為至今同類案件中最重的刑罰。

涉事僭建村屋由2名業主共同擁有，其中一名業主缺席聆訊，被法庭發出通緝令至今，屋宇署發現有關僭建物仍未清拆，向業主提出第7次檢控，法庭認為案情嚴重，於本月19日被告被判囚8個月。而另一名業主在2019年1月第6次檢控時已被判囚12星期。

屋宇署今日（25日）稱，僭建物可影響樓宇結構及消防安全，導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，會採取執法行動，包括提出檢控，以保障建築物安全。

屋宇署人員巡查涉事僭建村屋正在興建，由於有關屋宇並沒有獲得地政總署批准，不屬《建築物條例（新界適用）條例》（第121章）的新界豁免管制屋宇。而有關屋宇沒有事先獲得屋宇署批准及同意興建，故屬違例建築物。屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向該2名共同業主發出2張清拆令，清拆2幢相鄰4層高的僭建村屋。

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記者：余思嵐