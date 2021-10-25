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【施政報告2021】鄧炳強：爭取今屆政府展開23條立法諮詢

政治 17:25 2021/10/25

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保安局局長鄧炳強。（經濟日報資料圖片）

保安局局長鄧炳強今午在立法會一個委員會表示，《基本法》23條立法並非簡單工作，會爭取在今屆政府完結前展開諮詢工作，並在下屆立法會會期內完成立法工作。

保安事務委員會今午開會，聽取當局就新一份施政報告作出簡報。鄧炳強回應議員葛珮帆時指出，政府會盡快就《基本法》23條立法，但形容立法並非簡單工作，指出2003年提出的法案只是一個起點，會爭取在今屆政府完結前展開諮詢工作。

另有多名議員批評，有人在網上發布虛假、煽動暴力和仇恨言論，關注當局會否有法例處理。鄧炳強回應時指出，目前有法例處理個人在網上發布不當言論，包括煽動言論等罪行，政府會再檢視灰色地帶，而法改會亦正就此進行檢討。至於施政報告提出訂立的網絡安全法，他解釋該法例主要針對保障機構。

鄧炳強又透露，港深兩地政府已就皇崗口岸的重建設計，及「合作查驗、一次放行」的清關模式展開討論。他又引述特首林鄭月娥早前指，未來新跨境口岸會以「一地兩檢」為基礎，指日後深港西部鐵路和東鐵線伸延至深圳羅湖站，亦會採用「一地兩檢」。

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記者：胡偉明

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