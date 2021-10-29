【若善健談】半斤八両

古時候，秦始皇滅六國後統一度量衡的標準，把一斤定為十六両，其中一個說法是源自他提出『天下公平』，這四字共有十六筆劃，背後理念不言可喻。《半斤八両》是70年代最暢銷音樂專輯，歌詞反映低下階層的心聲，付出半斤力，不一定可獲得八両的報酬，公平待遇在當時是一種奢望。在不同的世代，公平永遠是世人嚮往的普世價值。

現時仍有不少商店維持以斤或両作為計算單位，海關過往亦破獲不少以両代斤瞞騙顧客的手法，行為可恥亦破壞香港聲譽。消費者在選購藥物方面，應選擇光顧信譽良好的藥房，切勿貪平購買水貨藥品，水貨不受本地政府監管，監察制度欠奉，難以和原廠正藥相比。例如『暉致』會為旗下的藥品向衛生署登記，獲得註冊編號及接受監管，另外，特定產品有特別識別認證、本港獨有的包裝及說明書，市民亦可透過註冊編號查辨真偽，完善透徹的機制為市民提供保障，公平是雙向的，我們應對現行的機制給予信心及肯定，並向水貨說不，光顧信譽良好的藥房，配合正貨正藥，安心服用體現公平社會所帶來的進步。

法例對於藥物包裝有嚴格的規管，包裝外或內裡應具備詳細資料的說明書，患者有責任細閱及依從指示服用，遇上任何疑問，應先諮詢醫護人員或藥劑師。藥劑師是藥物專家，但凡藥物定有功能及副作用，例如藥物及營養補充劑同時服用，食物或其它藥物可能會出現相沖的情況，最終影響健康。每一個人的飲食習慣、體質或病史都不一樣，不可以用單一個度量衡標準去準確評估健康，藥劑師在計算藥物份量方面擔當非常重要的角色，患者應釋出公平的平台，給予藥劑師足夠的時間作出充分的了解，繼而確立互信關係，各司其職，患者得到健康的契機，藥劑師得到工作上的滿足感，兩者沒有衝突，關係是半斤也是八両，對等及公平。計算健康的責任，應諮詢專業的醫護人員，他們的使命值得我們推崇及信任。

香港於1978年成立「十進制委員會」，嘗試將十進制推至社會各行各業，要統一度量衡的標準談何容易，人人期望未必可達到，但應繼續朝著正確的方向努力。健康方面，青春常駐的願景並非遙不可及，擁有追求健康的態度才能誰都喜歡你，小貓也自豪。

秋葵



（內容由暉致全力支持）