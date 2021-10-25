【好家姐】吳若希全家慶祝弟18歲生日　韓風細佬讀聖士提反明年DSE考生

▲ 吳若希細12年的弟弟Carson 18歲生日，將應考來屆DSE。

歌手吳若希（Jinny）向來都是一名暖心家姐，與細12年的弟弟吳梓楓（Carson）感情深厚，近日Carson終於大個仔18歲生日，Jinny一家四口齊齊慶祝他踏入人生新階段，並寄語就讀名校的弟弟要有「男人的模樣」，將來有能力自己擔起一頭家。

吳若希昨日在社交平台分享與Carson慶祝18歲生日的照片，老公何兆鴻（Alex）、4歲大女何姿秋（Giselle）、快將1歲的細仔何少弘（Kylian）一起慶祝，Jinny在帖文中寄語弟弟，要成為一個負責任的男子漢。

成年後代表你有更多的權利去做你想做的事，但相反地也代表你需要背負更多的責任和實行你的義務！我常常跟你說，希望你可以有男人的模樣，因為我希望你未來可以靠你自己擔起一頭家！

▲ Jinny一家四口為Carson慶祝18歲生日。（IG圖片）

Jinny最希望弟弟能保持善良，對待每件事情都能保持微笑，「善良會讓你走更遠更長的路」。

正式成為大人的Carson身高183cm兼有韓風外表，已簽約模特兒公司Starzpeople準備出道，成為周柏豪及連詩雅師弟，早前已為香港開電視拍攝節目。不過，Carson強調自己喜歡讀書，且成績還可，目前先以學業為重，待完成學業後才計劃將來。

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讀聖士提反來屆DSE考生

Carson正就讀名校聖士提反書院，準備應考來屆DSE，希望考入一間好大學讀建築。為達成目標，他兼職做服裝店售貨員儲錢去報考與建築相關的證書，並儲錢找補習老師去補比較深奧的物理科。他盡量不想麻煩家人為他花錢，明白家姐Jinny供他讀書非常辛苦。

早前Jinny開設個人YouTube頻道，除得到老公Alex和圈中好友做嘉賓外，其中一集邀請了弟弟Carson作真情對談。Jinny直言跟弟弟的話題死穴都是家庭，並解釋決定生第二胎，是因為覺得有兄弟姊妹陪伴是一件幸運的事。

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Carson又提到，當初得悉家姐懷孕第一胎時，曾擔心家姐有自己的家庭後會忽略他，「當時你是我最在意的人，唯一一直在我身邊的人！家姐有自己家庭之後，到底我之後會點樣呢？係咪代表以後我都係一個人？」

不過Carson好識諗，知道自己要更加獨立，擔心自己行差踏錯會影響家姐的生活，即使將來自己沒有出色，也一定要好好做人，不能讓家姐擔心。說罷兩姊弟忍不住爆喊，兩人真情流露的分享獲網民讚賞，大讚Carson生性懂事、Jinny也是一位負責任的好家姐。

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吳若希10歲來港歷父破產

Jinny小時候因爸爸生意失敗而破產，10歲時她隨家人來港生活，曾因廣東話差而備受歧視，而且學業跟不上。她努力改善廣東話發音，並從小立志要努力賺錢養家，故她16歲便入行做藝人，終憑劇集洗腦歌《越難越愛》唱到街知巷聞。

至2015年，Jinny的媽媽因踩單車發生意外而重傷昏迷，要做開腦手術，留院一個多月後出院，當時Jinny身兼母職照顧弟弟，令兩姊弟感情大躍進。

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責任編輯︰王明芳