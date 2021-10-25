  • 26°C
香港時間 : 20211025日 (週一) 17:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好家姐】吳若希全家慶祝弟18歲生日　韓風細佬讀聖士提反明年DSE考生

尖子教室 17:25 2021/10/25

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

吳若希細12年的弟弟Carson 18歲生日，將應考來屆DSE。

歌手吳若希（Jinny）向來都是一名暖心家姐，與細12年的弟弟吳梓楓（Carson）感情深厚，近日Carson終於大個仔18歲生日，Jinny一家四口齊齊慶祝他踏入人生新階段，並寄語就讀名校的弟弟要有「男人的模樣」，將來有能力自己擔起一頭家。

吳若希昨日在社交平台分享與Carson慶祝18歲生日的照片，老公何兆鴻（Alex）、4歲大女何姿秋（Giselle）、快將1歲的細仔何少弘（Kylian）一起慶祝，Jinny在帖文中寄語弟弟，要成為一個負責任的男子漢。

成年後代表你有更多的權利去做你想做的事，但相反地也代表你需要背負更多的責任和實行你的義務！我常常跟你說，希望你可以有男人的模樣，因為我希望你未來可以靠你自己擔起一頭家！

Jinny一家四口為Carson慶祝18歲生日。（IG圖片）

Jinny最希望弟弟能保持善良，對待每件事情都能保持微笑，「善良會讓你走更遠更長的路」。

正式成為大人的Carson身高183cm兼有韓風外表，已簽約模特兒公司Starzpeople準備出道，成為周柏豪及連詩雅師弟，早前已為香港開電視拍攝節目。不過，Carson強調自己喜歡讀書，且成績還可，目前先以學業為重，待完成學業後才計劃將來。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

最新影片：任喇沙書院劍擊教練逾30年　 曾俊華談學習劍擊之道

讀聖士提反來屆DSE考生

Carson正就讀名校聖士提反書院，準備應考來屆DSE，希望考入一間好大學讀建築。為達成目標，他兼職做服裝店售貨員儲錢去報考與建築相關的證書，並儲錢找補習老師去補比較深奧的物理科。他盡量不想麻煩家人為他花錢，明白家姐Jinny供他讀書非常辛苦。

早前Jinny開設個人YouTube頻道，除得到老公Alex和圈中好友做嘉賓外，其中一集邀請了弟弟Carson作真情對談。Jinny直言跟弟弟的話題死穴都是家庭，並解釋決定生第二胎，是因為覺得有兄弟姊妹陪伴是一件幸運的事。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

Carson又提到，當初得悉家姐懷孕第一胎時，曾擔心家姐有自己的家庭後會忽略他，「當時你是我最在意的人，唯一一直在我身邊的人！家姐有自己家庭之後，到底我之後會點樣呢？係咪代表以後我都係一個人？」

不過Carson好識諗，知道自己要更加獨立，擔心自己行差踏錯會影響家姐的生活，即使將來自己沒有出色，也一定要好好做人，不能讓家姐擔心。說罷兩姊弟忍不住爆喊，兩人真情流露的分享獲網民讚賞，大讚Carson生性懂事、Jinny也是一位負責任的好家姐。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

吳若希10歲來港歷父破產

Jinny小時候因爸爸生意失敗而破產，10歲時她隨家人來港生活，曾因廣東話差而備受歧視，而且學業跟不上。她努力改善廣東話發音，並從小立志要努力賺錢養家，故她16歲便入行做藝人，終憑劇集洗腦歌《越難越愛》唱到街知巷聞。

至2015年，Jinny的媽媽因踩單車發生意外而重傷昏迷，要做開腦手術，留院一個多月後出院，當時Jinny身兼母職照顧弟弟，令兩姊弟感情大躍進。

最新影片：林秀怡與男友成功上車　孝順女帶埋阿媽同住：他們滿足我夢想

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6H6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【星二代】羅霖離婚後獨力養大3子送海外升學　25歲大仔棄美國讀法律返港讀設計
17:49 2021/10/21
【星二代】羅霖離婚後獨力養大3子送海外升學　25歲大仔棄美國讀法律返港讀設計
【星二代尖子】郭可盈林文龍11歲女兒品學兼優　原校蔡繼有升中一獲選做班長
16:37 2021/09/08
【星二代尖子】郭可盈林文龍11歲女兒品學兼優　原校蔡繼有升中一獲選做班長
【星二代學校】楊卓娜女兒播道小六畢業影全家福　三姊妹感情融洽細女視家姐為榜樣
14:08 2021/08/03
【星二代學校】楊卓娜女兒播道小六畢業影全家福　三姊妹感情融洽細女視家姐為榜樣

你可能感興趣

【星二代】羅霖離婚後獨力養大3子送海外升學　25歲大仔棄美國讀法律返港讀設計
17:49 2021/10/21
【星二代】羅霖離婚後獨力養大3子送海外升學　25歲大仔棄美國讀法律返港讀設計
【星二代尖子】郭可盈林文龍11歲女兒品學兼優　原校蔡繼有升中一獲選做班長
16:37 2021/09/08
【星二代尖子】郭可盈林文龍11歲女兒品學兼優　原校蔡繼有升中一獲選做班長
【星二代學校】楊卓娜女兒播道小六畢業影全家福　三姊妹感情融洽細女視家姐為榜樣
14:08 2021/08/03
【星二代學校】楊卓娜女兒播道小六畢業影全家福　三姊妹感情融洽細女視家姐為榜樣
家庭教育 家庭關係 娛樂人物職業 星二代 吳若希 歌手 聖士提反書院 DSE

最高瀏覽

【減肥大作戰】少女生酮飲食法極速瘦身　不捱餓半年減50磅無反彈【附飲食秘訣】
17:25 2021/10/24
【減肥大作戰】少女生酮飲食法極速瘦身　不捱餓半年減50磅無反彈【附飲食秘訣】
【戀童障礙】22歲單親媽遇渣男出軌屢受家暴　戀上12歲男童誘性交：當他是大人
15:28 2021/10/24
【戀童障礙】22歲單親媽遇渣男出軌屢受家暴　戀上12歲男童誘性交：當他是大人
【忤逆女兒】好爸爸節衣縮食供留學西班牙　23歲揮霍女超支反公審老父
13:09 2021/10/20
【忤逆女兒】好爸爸節衣縮食供留學西班牙　23歲揮霍女超支反公審老父