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【病假秘撈】日本公務員請病假「秘撈」寫小說　2年出版4部作品賺320萬日圓

健康 16:45 2021/10/25

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日本公務員請病假「秘撈」寫小說，2年出版4部作品賺320萬日圓。

許多人都視公務員職位為「鐵飯碗」，不過日本一名28歲的公務員謊稱身體抱恙，自前年7月起開始請病假，至近日遭匿名舉報，揭發他2年來一直在家寫小說，更發布了4部作品，賺得320萬日圓（約21萬港元）收入。

根據《NHK》報導，事件發生在神奈川縣平塚市，一名28歲的公務員自2019年7月起，以身體不適需在家休養為由，申請病假兼停薪留職，但期間他在未經市政府許可下，在出版了4部小說，賺得320萬日圓，而他在網絡平台上公開256篇章節，亦在個人Twitter上宣傳，有關帖文超過9500條。

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直至今年7月，涉事公務員任職的機構收到匿名舉報，相關部門隨即展開調查，該名公務員才坦承事件，他因「私自寫作出版」，違反《地方公務員法》，被處以停職6個月，而他在收到停職處分後，已自行申請離職。

根據當地的《地方公務員法》規定，公務員如經允許，可以從事與工作相關的雜誌投稿，但不包括小說創作。平塚市政府人事科就事件向大眾道歉，並表示今後會盡最大努力挽回大家的信任，並防止類似事情再度發生。

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事件曝光後，引來大批網民討論，不少人認為他在2年出版4本小說相當厲害，「這人根本天才吧」、「是哪個出版社啊？好想讀他寫的小說喔」、「好想知道他是誰」。

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責任編輯：羅嘉欣

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