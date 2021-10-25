【擺大烏龍】日本大阪醫院駁錯水喉　廁所水當食水飲用近30年

▲ 日本大阪一間醫院近日被揭發擺烏龍事件，30年來誤將食水喉管接駁至沖廁用的地下水管。

日本大阪一間醫院近日被揭發擺烏龍事件，在醫院大樓進行內部裝修期間，意外發現食水喉管接駁錯誤，一直接駁著沖廁用的地下水管，意味著醫院內員工及患者將近30年來持續把廁所水當食水飲用。院方在事件曝光後公開道歉。

綜合日本媒體報道，大阪大學醫學部附屬醫院在進行新診療大樓整修過程時，被發現門診、中央診療大樓的部分區域，誤將用於廁所的地下水管，接駁至食水水管，亦即是醫院內的部分員工及患者，一直用廁所水飲用、洗手及漱口等。

醫院在10月20日公布事件，並表示已暫停受影響區域的食水供應。而醫院亦表示，自2014年4月起，每星期也會進行水質檢查，對食水顏色、味道及氣味等項目進行測試，未發現當中存在有害物質，亦無損害健康的問題出現。

大阪大學理事兼副校長中谷和彥，在記者會上鞠躬道歉，並表示：「提供先進醫療服務的大學醫院，竟然為民眾帶來如此不安的事，真的非常抱歉。」

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大阪大學醫學部附屬醫院於1993年建成，懷疑興建期間已出錯，導致問題一直持續近30年仍未被發現。不同於香港使用鹹水（海水），日本是使用淡水作為廁所水，但因為今次事件中的沖廁水是地下水，一般只會作簡易過濾，不會經過多重消毒，因此不能直接飲用。目前大阪大學正在調查分析地下水的水質，相關結果有待進一步公布。

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責任編輯：羅嘉欣