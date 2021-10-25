【全國殘運】任國芬和周志偉均刷新個人最佳成績　為港隊再添兩面銅牌

▲ 任國芬（圖右）和周志偉均刷新個人最佳成績，為港隊再添兩面銅牌。（香港殘疾人奧委會fb）

香港田徑隊今日（25日）於全國殘疾人運動會增添兩面銅牌，任國芬於女子T36級100米決賽，跑出最佳個人成績勇奪銅牌；周志偉於男子T20級跳遠決賽，跳出個人最佳紀錄，為港隊增添一面銅牌。

香港田徑隊今日由任國芬於女子T36級100米決賽，跑出最佳個人成績16秒01，勇奪銅牌；而隊友余春麗跑出16秒70，排第四。另外，周志偉於男子T20級跳遠決賽造出5.99米，刷新個人最佳紀錄，為港隊增添一面銅牌；隊友鄧雨澤跳出5.96米，以第四名完成賽事。

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港隊男子T36級200米跑手陳泳森於預賽跑出30秒08，總排名第七，晉身下午4時50分舉行的決賽。至於日前已在游泳項目奪得兩金的黃漢彥，在男子S14級100米自由泳預賽游出58秒01，以次名晉級下午5時47分舉行的決賽。

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記者：李榮忠