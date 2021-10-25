【兒童健康】多款餅乾含致癌物 營養師推介9款兒童健康小息零食

▲ 多款餅乾含致癌物，營養師推介9款兒童健康小息零食。

Amy跟我一樣，兒子於上月剛入讀小一。每次見面，大家必分享適應小學生活的近況，上學時間表、學校功課、默書內容、課外活動等都無所不談。

「你平日預備甚麼東西給卓諺小息時吃？我一直都給希希吃餅乾，或許他吃厭了，這兩天幾乎一片也吃不了，我擔心他會肚餓；昨天新聞又說餅乾含致癌物，我正苦惱有甚麼可方便攜帶。」她說。

「我偶然會利用家中的麵包機自製麵包，原味吐司、提子包、芝士包、黑芝麻包等，每次給他帶一至兩小個回校。」我答道。

最新影片：任喇沙書院劍擊教練逾30年 曾俊華談學習劍擊之道

Amy讚歎：「你會自製麵包真好，健康得多，且可配搭不同味道及款式。大概我要當上全職媽媽，才可慢慢鑽研自製麵包的方法。」

「其實做麵包並不難，我也是借助麵包機的幫忙！要數簡單方便的健康小食，可考慮即食栗子及小番薯，天然無添加額外成分，且含膳食纖維，可增加飽肚感。」我建議。

「即食栗子？你指的是零食店售賣的包裝栗子嗎？」

「對！事實上它不含添加糖或鹽，屬天然小吃。果仁類如杏仁、腰果、巴西果仁等也是不錯的選擇，建議以原味、無添加鹽的為首選。另外，也可考慮帶備水果。」

「我又沒想到可攜帶水果，但若水果太多汁的話，我怕希希吃得連校服也玷污呢！」Amy拍拍額哈哈大笑。

「我也想過帶皇帝蕉，細細的方便放進食物盒，但也擔心會把書包弄得一陣濃濃的香蕉味。此外，細細粒的提子、藍莓、切好的蘋果或會較方便。」

提子乾、杏脯乾一般都不含添加糖，市面上亦有其他無添加糖的水果乾選擇，如龍眼乾、士多啤梨乾、火龍果乾等。

「有這麼多水果乾選擇的嗎？我也適宜進食嗎？滿足一下甜食的慾望也不錯！」

「當然！健康小食大人與小孩都適合呢！」

最新影片：