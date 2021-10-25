梁君彥形容5年為過山車之旅　因梁頌恆破產準備撇帳93萬元

▲ 梁君彥形容過去5年是過山車之旅。（經濟日報資料圖片）

立法會行政管理委員會提交年度報告，主席梁君彥形容，過去5年是趟「過山車之旅」，料下屆立法會在新成員組合及議席增加下，會有獨特挑戰。

梁君彥在報告中指，今年的立法會回復和平與秩序，但行管會工作仍充滿挑戰，因完善選舉制度後，下屆立法會議員增至90人，令立法會大樓現地方不足問題。

他表示，在擴建工程完成前，會有15名議員辦公室安排在大樓外，明年年中前也要遷出現時位於大樓內9樓及10樓的30個議員辦公室。此外，大樓內有一系列改裝及翻新工程，包括在會議廳及會議室1增設座位、裝修會議廳前廳等。

財政方面，4名民主派議員在去年7月遭DQ，4人共已歸還48萬元。另外，前青年新政梁頌恆則欠93萬元，由於他已被判定破產，行管會應該不值得耗更多訟貴追討，在完成所有必要程序後，有關帳款準備撇銷，至於前青年新政游蕙禎，則在去年9月起分48期還款27.1萬元，她在今年度已還17.5萬元。

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