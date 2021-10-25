【正生教師】20年前藏毒被捕入正生醒悟　發奮大學畢業重返書院當教師扶持同路人

▲ 昔日藏毒被捕，王德豪如今成為正生書院教師，盼望扶持同路人。

年少輕狂，以為自己能駕馭毒品，最終逃不過被白粉操縱的命運。今年40歲的王德豪（Ray）昔日因藏毒被捕、被判入正生書院，醒悟後痛改前非，不但成為書院的社監，他更積極進修，完成英國大學的遙距課程，如今成為註冊準教師，希望以自身經歷陪伴和激勵同路人走出迷茫。

在屋邨長大的Ray，從小就跟邨內其他小孩混熟，有些朋友升中後誤交損友，開始食白粉，還把毒品帶入邨內。由於不愛讀書，加上操行欠佳，Ray讀畢中三就被學校勸退。輟學後百無聊賴，加上父母忙於上班，他終日跟朋友到處游蕩，受到毒品誘惑，

父母返工前會放低4、50元俾我吃飯，朋友不時問我借錢，借多幾次之後我就諗，不如我都夾份試試。

首次食白粉是16歲那年，Ray猶記得那天吸毒後，只覺暈眩，回家倒頭就睡，翌日起來完全沒有異樣，他就誤以為吸毒不是太恐怖，於是開始每周一、兩次食白粉，有次停了一陣子沒吸，就出現上癮癥狀，不斷打呵欠、流鼻水，令他擔心自己要一輩子吸毒，於是決定戒毒，

嗰時未算深陷，吸食量少，捱過5日無食已經無事，我就諗，原來戒毒都不難，於是又再食返。

▲ Ray昔日為正生學生，在成為舍監後，結識了太太Achsah。（facebook圖片）

藏毒被捕判入正生

為了賺錢吸毒，Ray到處打散工，但因經常遲到早退，每份工都做不長。18歲時，Ray被父母發現吸毒，在他們勸諫下再次決心戒毒，參加明愛的自願戒毒計劃，入住戒毒所1個月，可惜出來後很快又沉淪毒海。

當年以為自己可以掌控所有事，現在回想會覺得不要看輕後果。

直至2001年，當時20歲的Ray因藏毒被捕，被判入正生書院，有了規律的生活，上午上課、下午會做搬石、除草等工作，有朋輩和導師同行，加上接觸信仰，他才發現人的生活可以這樣過，

嗰幾年吸毒，我以為自己好自由，其實唔係。見到有啲過來人，知道原來我有機會改好。

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盼成學生榜樣

在正生當了5年學生，完成高中課程後，Ray希望用自身經歷，與年輕人同行，於是在2006年成為舍監，繼續在書院生活和留宿，輔導其他學生。不過，他發現只是運用經歷輔導學生是不足夠，他們也需要書本的知識去繼續升學，為將來重投社會作準備。

然而，他只有中五程度，一直未能在學業上幫助學生，因此他從2014年開始報讀了HKU SPACE的高級文憑課程，2016年起升讀英國紐卡素諾桑比亞大學的銜接學士課程，主修體育發展與訓練，並於2020年畢業。他已向教育局申請教師註冊，目前為暫准教師，主要教授電腦及體育。

我希望能成為學生的榜樣，令他們明白，年齡和環境是不能阻礙他們學習，只要訂下目標，堅持不放棄，是可以成功的。

他表示，這些年在正生見證了不少學生的轉變，從渾渾噩噩到成為有目標、有方向的人，正生提供多元化及技能性的學習，讓學生發展所長，尋找出路，例如有學生畢業後成為髮型師，開了自己的髮廊；亦有學生任職拍攝及剪片工作等。

Ray亦在正生結識了他生命的另一半Achsah，Achsah年少時亦因藏毒被捕而入讀正生，其後也成為正生職員。兩人在2010年拍拖，兩年後結婚，如今已有2名分別5歲和3歲的女兒。

去年7月，太太懷上第3胎，產檢卻發現孩子患有T13巴陶氏症，Achsah和Ray堅持把孩子生下來，短短2日的相聚時光，成為他們畢生珍貴的回憶。全文詳看：https://bit.ly/3E9ZhUo

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記者：林愛娜