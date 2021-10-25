【查冊收緊】下月起查冊須登記身份證姓名　涵蓋土地註冊處及公司註冊處

▲ 公司註冊處突然收緊查冊限制，11月1日生效。（資料圖片）

公司註冊處今日（25日）宣布，11月1日起，使用公司註冊處管持的公共登記冊的查冊人士，須在查冊前提供個人資料，包括姓名及身分識別資料，並繼續按現行安排作出其查冊目的的聲明，以及確認查冊所得資料只能作聲明的用途。

公司註冊處稱，有關措施有助保障公共登記冊所載的資料，只用於該些登記冊成立的合法用途。

土地註冊處也收緊查冊限制，查冊者須提供姓名及身份證號碼之外，更要確認無意及不會在違反《私隱條例》的情況下，使用透過查冊獲取的個人資料。土地註冊處稱，做法為了加強保障載於土地紀錄和業主立案法團紀錄的個人資料私隱。

有傳媒致電公司註冊處熱線，要求職員交代收緊查冊的原因；職員僅稱這是確保查冊目的，用於合法用途。可是記者進一步追問，為何公司行為要利用個人身份證登記，職員就稱未能回應，又稱今日已接獲多個公司用戶來電查詢，料部分公司或需重新安排內部員工使用查冊系統。

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責任編輯：吳卓峰