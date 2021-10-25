【奔跑吧】跟Edan+MC張天賦成新人獎大熱　曾比特感激同伴沿路支持

▲ 曾比特《奔跑吧》MV邀Jessica做女主角。

今年樂壇新人中，同樣出身於《全民造星II》的曾比特（Mike）及MC張天賦，以及MIRROR成員呂爵安都被視為新人奬大熱，而擁有一個爆炸頭形象鮮明，而唱功同樣突出的Mike，年尾以一曲熱血的《奔跑吧》為自己打氣。

本身已兼任唱歌老師的Mike，不論在出道作《我不如》及之後的《我不是邱比特》，都展現了穩紥唱功，聲音辨識度亦甚佳。

《我不如》及《我不是邱比特》走慘情歌路線，被封「愛情下靶王」的他，也不只得一面，第三首單曲《奔跑吧》放下以往磁性細膩的演繹，以高亢激昂的嗓音演繹，滿是摇滾氣息。

▲ 視Eric Kwok為良師。

一向喜歡搖滾樂的他，指新歌有著日本punk band的熱血澎拜，也是林若寧為自己度身訂造的詞作，自言唱得好爽！：「因為可以將內心抑壓的情緒一次過宣洩，唱的時候可以將內心感受、壓力shout out出來，感覺很爽，唱完好像輕了幾磅似的！」

Mike形容今次是一首很代表他的歌曲，記下自己從《全民造星II》一路走來的心路歷程，也有著動漫感覺，就如他今年加入樂壇，漸漸得到一班好友、同事的幫助鼓舞，令內心十分溫暖。

他說：「歌曲想帶出一個人朝住目標去奔跑，當你有一個目標想實現，不論面對幾多困難，就算筋疲力竭亦會向目標衝過去！這首歌很能代表我，記下我向著夢想出發，由參加《全民造星II》，然到得到Eric Kwok賞識再進入環球的心路歷程，這是一首很屬於自己的歌。」

Mike亦希望透過這首歌鼓勵大家一起向夢想進發，他說：「希望大家聽著這首歌可以將心底壓抑住的情緒釋放出來，不論面對怎樣的困難與挫折都能勇敢、正面及樂觀地去面對。」

Mike也建議新歌最適合在跑步和運動時聽：「好多人都話聽著好有幹勁，自己也希望這首歌能成為大家的正能量。」

同場加映：林秀怡訪問