  • 26°C
香港時間 : 20211025日 (週一) 17:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【奔跑吧】跟Edan+MC張天賦成新人獎大熱　曾比特感激同伴沿路支持

娛樂 16:30 2021/10/25

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

曾比特《奔跑吧》MV邀Jessica做女主角。

今年樂壇新人中，同樣出身於《全民造星II》的曾比特（Mike）及MC張天賦，以及MIRROR成員呂爵安都被視為新人奬大熱，而擁有一個爆炸頭形象鮮明，而唱功同樣突出的Mike，年尾以一曲熱血的《奔跑吧》為自己打氣。

本身已兼任唱歌老師的Mike，不論在出道作《我不如》及之後的《我不是邱比特》，都展現了穩紥唱功，聲音辨識度亦甚佳。

《我不如》及《我不是邱比特》走慘情歌路線，被封「愛情下靶王」的他，也不只得一面，第三首單曲《奔跑吧》放下以往磁性細膩的演繹，以高亢激昂的嗓音演繹，滿是摇滾氣息。

視Eric Kwok為良師。

一向喜歡搖滾樂的他，指新歌有著日本punk band的熱血澎拜，也是林若寧為自己度身訂造的詞作，自言唱得好爽！：「因為可以將內心抑壓的情緒一次過宣洩，唱的時候可以將內心感受、壓力shout out出來，感覺很爽，唱完好像輕了幾磅似的！」

Mike形容今次是一首很代表他的歌曲，記下自己從《全民造星II》一路走來的心路歷程，也有著動漫感覺，就如他今年加入樂壇，漸漸得到一班好友、同事的幫助鼓舞，令內心十分溫暖。

他說：「歌曲想帶出一個人朝住目標去奔跑，當你有一個目標想實現，不論面對幾多困難，就算筋疲力竭亦會向目標衝過去！這首歌很能代表我，記下我向著夢想出發，由參加《全民造星II》，然到得到Eric Kwok賞識再進入環球的心路歷程，這是一首很屬於自己的歌。」

Mike亦希望透過這首歌鼓勵大家一起向夢想進發，他說：「希望大家聽著這首歌可以將心底壓抑住的情緒釋放出來，不論面對怎樣的困難與挫折都能勇敢、正面及樂觀地去面對。」

Mike也建議新歌最適合在跑步和運動時聽：「好多人都話聽著好有幹勁，自己也希望這首歌能成為大家的正能量。」

同場加映：林秀怡訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【聲夢傳奇】Gin Lee炎明熹師徒互相打氣　Gigi兼顧返學唱歌感辛苦
18:27 2021/10/05
【聲夢傳奇】Gin Lee炎明熹師徒互相打氣　Gigi兼顧返學唱歌感辛苦
【MIRROR成員】Anson Lo搭的士遇意外　神徒叮囑教主前往醫院檢查
今日 09:57
【MIRROR成員】Anson Lo搭的士遇意外　神徒叮囑教主前往醫院檢查
【童你一起長大了】唐韋琪開才藝學校捧星　17歲愛徒張若希入行跟馬國明拍劇
今日 11:30
【童你一起長大了】唐韋琪開才藝學校捧星　17歲愛徒張若希入行跟馬國明拍劇

你可能感興趣

【聲夢傳奇】Gin Lee炎明熹師徒互相打氣　Gigi兼顧返學唱歌感辛苦
18:27 2021/10/05
【聲夢傳奇】Gin Lee炎明熹師徒互相打氣　Gigi兼顧返學唱歌感辛苦
【MIRROR成員】Anson Lo搭的士遇意外　神徒叮囑教主前往醫院檢查
今日 09:57
【MIRROR成員】Anson Lo搭的士遇意外　神徒叮囑教主前往醫院檢查
【童你一起長大了】唐韋琪開才藝學校捧星　17歲愛徒張若希入行跟馬國明拍劇
今日 11:30
【童你一起長大了】唐韋琪開才藝學校捧星　17歲愛徒張若希入行跟馬國明拍劇
歌手 曾比特 呂爵安 張天賦 全民造星 跑步

最高瀏覽

【減肥大作戰】少女生酮飲食法極速瘦身　不捱餓半年減50磅無反彈【附飲食秘訣】
17:25 2021/10/24
【減肥大作戰】少女生酮飲食法極速瘦身　不捱餓半年減50磅無反彈【附飲食秘訣】
【戀童障礙】22歲單親媽遇渣男出軌屢受家暴　戀上12歲男童誘性交：當他是大人
15:28 2021/10/24
【戀童障礙】22歲單親媽遇渣男出軌屢受家暴　戀上12歲男童誘性交：當他是大人
【忤逆女兒】好爸爸節衣縮食供留學西班牙　23歲揮霍女超支反公審老父
13:09 2021/10/20
【忤逆女兒】好爸爸節衣縮食供留學西班牙　23歲揮霍女超支反公審老父