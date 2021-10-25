【新冠肺炎】陳肇始形容本港基本達致清零　但仍需加快大規模接種新冠疫苗

▲ 食衞局局長陳肇始今日(25日)出席線上第72屆世界衞生組織西太平洋地區委員會年會（照片由食衞局提供）

新冠肺炎接種人數持續放緩，食衞局局長陳肇始今日(25日)出席線上第72屆世界衞生組織西太平洋地區委員會年會，形容全球疫情繼續受到變種病毒威脅，當局會繼續嚴陣以待，以應對下一波新冠肺炎疫情；並加快為市民大規模接種疫苗，特別是長者，以建立整個社區的保護屏障。

陳肇始於會議上討論及新冠病毒時，提到新冠疫情爆發以來，港府已落實多項防疫措施，包括邊境防控、社交距離、病毒檢測、追蹤接觸者、檢疫隔離，以及社區疫苗接種計劃等，成功迅速地應對四波疫情；過凡數月大部分時間均沒有源頭不明本地個案，基本達致清零，成績令人鼓舞。

她續指，全球疫情繼續受到變種病毒威脅，當局會繼續嚴陣以待，應對下一波2019冠狀病毒病疫情，並整合所得的經驗、加強應對能力，以及制定更精準及具針對性的策略；由於香港正逐步回復常態，當局會更着力於其他衞生相關的重點範疇，包括加強基層醫療及發展中醫藥。

陳肇始強調，港府致力與世界衞生組織和地區委員會保持密切聯繫，共同應對疫情。港府代表團成員亦包括食衞局常任秘書長（衞生）陳松青和衞生署署長林文健。

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責任編輯：陳正怡