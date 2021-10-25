【著數優惠】百佳獨家推霧藍色récolte家電系列　憑印花換領或易賞錢換購電飯煲+電烤爐【附換領詳情】

▲ 百佳獨家推霧藍色récolte家電系列。（圖片由百佳提供）

百佳推出全新日本人氣品牌récolte至潮家電系列，更獨家專享霧藍色設計！多款家電設計時尚丶線條簡約，而且小巧精緻，不佔位置，無論自用定送禮都非常適用。

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七款獨家霧藍色小家電包括Bonne多功能食物料理機丶智能減醣電飯煲丶微蒸氣多士焗爐丶多功能破壁養生機丶無線紫外線除塵蟎機丶日式雙面電烤爐及火鍋盤。

同場加映：林秀怡專訪

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印花派發詳情

récolte至潮家電電子印花派發日期： 2021年10月22日至2022年3月24日

récolte至潮家電產品換購期：2021年10月22日至2022年3月31日

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責任編輯：王芷瑩