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【著數優惠】百佳獨家推霧藍色récolte家電系列　憑印花換領或易賞錢換購電飯煲+電烤爐【附換領詳情】

休閒消費 17:36 2021/10/25

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百佳獨家推霧藍色récolte家電系列。（圖片由百佳提供）

百佳推出全新日本人氣品牌récolte至潮家電系列，更獨家專享霧藍色設計！多款家電設計時尚丶線條簡約，而且小巧精緻，不佔位置，無論自用定送禮都非常適用。

最新影片推介：任喇沙書院劍擊教練逾30年　 曾俊華談學習劍擊之道

七款獨家霧藍色小家電包括Bonne多功能食物料理機丶智能減醣電飯煲丶微蒸氣多士焗爐丶多功能破壁養生機丶無線紫外線除塵蟎機丶日式雙面電烤爐及火鍋盤。

同場加映：林秀怡專訪

易賞錢會員於全線香港或澳門百佳超級市場分店買滿$50，即可獲贈récolte電子印花1個；於星期五、六、日買滿$250可賺取雙倍電子印花；星期一至日於百佳網店購物每滿$50亦可獲雙倍電子印花。儲夠指定電子印花或易賞錢積分可以低至4折換購récolte至潮家電。

點擊大圖了解換領詳情：

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印花派發詳情

récolte至潮家電電子印花派發日期： 2021年10月22日至2022年3月24日

récolte至潮家電產品換購期：2021年10月22日至2022年3月31日

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責任編輯：王芷瑩

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