中大醫院第四階段增24小時門診　完善定價收費增透明度

在今年9月9日正式開幕的香港中文大學醫院（下稱中大醫院），自年初開始分階段投入服務。中大醫院行政總裁馮康醫生表示，近日已開展了第四階段服務，病床由95張增至127張，24小時門診、痛症門診亦投入運作，並會提供產科分娩及新生嬰兒服務。在第四階段開始後，院方會繼續部署透析中心及輔助生育中心，期望可於明年投入服務。

中大醫院位處馬料水，能服務毗鄰的大埔、馬鞍山及沙田等新界東居民，而隨着港鐵屯馬綫全綫通車，也帶動區外居民往來。馮康醫生直言，現時設有的普通科門診每日提供10小時服務，已經有一定數量的病人求診，反映區內對門診服務有需求。「公立醫院急症室十分繁忙，第4類次緊急、第5類非緊急病人在最高峰時期可能要輪候達數小時，相信中大醫院的24小時門診服務，有助紓緩公立醫院急症室的壓力。」

現時大部分私家診所在假日及夜間未能提供服務。馮康醫生舉例，如周末踏自行車時意外跌倒、扭傷或擦傷四肢；小孩子夜間高燒不退，中大醫院24小時門診便是公立醫院急症室以外的另一個選擇。

全急症科醫生當值

現時部分私家醫院的24小時門診，會由急症科專科醫生或家庭醫學專科醫生負責。「中大醫院24小時門診最大特色是由急症科專科醫生主理，能夠第一時間為病人提供急症醫療服務。」馮康醫生表示，急症科專科醫生亦會擔任「住院醫生」（Hospitalist），負責照顧住院病人的緊急情況，確保能夠即時處理病人的突發情況，若病人需要進一步專科治療或手術，亦會召喚相應的專科醫生回院跟進。

▲ 中大醫院將提供24小時門診服務，有望紓緩區內公立醫院急症室服務的壓力。

痛症門診結合多方專長

除了全天候門診服務外，中大醫院的痛症門診也在第四階段投入服務。馮康醫生認為，痛症在現今社會中非常普遍，除了因年紀增長而令肌肉或骨骼功能衰退，也有不同類型的神經綫痛症、創傷後治理不當的痛症、癌症腫瘤引發的痛症等，惟公立醫院痛症科門診服務一直供不應求。「為此，中大醫院期望設立痛症門診，可照顧區內慢性和其他痛症病人的需要，改善他們的生活質素。」

馮康醫生表示，痛症專科門診採取跨專科及跨專業模式，由麻醉科專科醫生領軍，結合骨科醫生、老人科醫生、物理治療師、臨床心理學家等支援。「面對痛症，如果及早處理，有很多不同的治療選項可減輕病人的痛楚。」除了透過藥物及介入性手術治療外，亦可透過再生療法、神經刺激治療，以至配合物理治療、職業治療、心理治療、飲食建議等去改善痛症。

▲ 馮康醫生指痛症門診需要跨專科及跨專業通力合作，以不同方法為痛症病人改善生活質素。

產科服務支援全面

隨着產前門診順利運作了3至4個月，在第四階段產科分娩中心亦正式投入服務。馮康醫生表示，目前私家醫院採用剖腹產子的比例較高，中大醫院從醫學角度考量，會盡量鼓勵自然分娩，為了紓緩分娩帶來的劇痛，會提供多種減痛分娩方法，除了較傳統的藥物麻醉、硬膜外脊髓麻醉等，亦會提供非藥物減痛方法，包括率先引入分娩池水療減痛設施，亦可提供按摩、生產球等。

「中大醫院可提供由懷孕前準備、產前檢查，以至產後護理的全面服務，包括分娩後繼續為產婦及新生嬰兒提供照顧，鼓勵及協助產婦餵哺母乳。」馮康醫生指中大醫院的母乳餵哺診所早前已投入服務，可為新手媽媽提供各種哺乳輔導，及解決各種餵哺的疑難。

作為智慧醫院，中大醫院的產科也應用了物聯網和地理圍欄技術。馮康醫生指系統能夠憑產婦和初生嬰兒的手帶作實時定位，當產婦或嬰兒離開指定病房範圍時，會即時警戒醫護人員，保障母嬰安全。「系統亦可以將母親和嬰兒的手帶配對，避免母親不慎抱錯其他嬰兒。」

▲ 分娩中心會為產婦提供傳統或全新的減痛方法。圖為分娩中心產房。

逐步完善手術定價收費

中大醫院已就手術及治療程序提供定價收費，馮康醫生表示未來會陸續公布更多定價收費項目。他直言，手術定價收費能夠提高透明度，明確的價目能夠方便病人做好預算。

「定價收費包括醫生收費和醫院收費兩部分。醫生收費包括外科及麻醉科醫生的收費。醫院收費則已涵蓋病人在醫院過程中，除膳食以外的其他費用，包括病房、手術室、所需藥物等，收費透明度高，令病人在診治過程中不需要擔心失預算，減輕心理負擔。」

▲ 馮康醫生指未來將為更多手術及治療程序提供定價收費。

馮康醫生指，現時中大醫院已經有一定數目的手術個案選用定價收費。「醫生認為定價收費安排相對簡單清晰，能減少爭拗，病人則認為定價收費易作預算，總體而言定價收費的價錢亦比傳統的按項收費為低。」馮康醫生續指，現時部份個案因情況較複雜又或較為緊急，未能做到定價收費，相信隨着累積了更多經驗，醫生及病人對整套制度亦更熟悉，加上能推動保險業界推出相應保險計劃，日後定價收費的運作將更為完善。「定價收費如果能夠配合醫療保險的保障，相信可以令市民對私營服務更有信心，長遠可助紓緩公營醫療體系的壓力。」

（資料由客戶提供）