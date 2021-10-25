【手工啤】「友」手工啤酒新推陳皮口味改良配方　各區免費派發手工啤

▲ （圖片由「友」提供）

本地手工啤品牌「友」推出加入陳皮製作而成的全新改良配方「波友」Lager，口感清爽更易入口！

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全新改良配方「波友」Lager 酒精濃度從原來的5.5%調節至4.8%，保留手工啤酒風味之餘更易入口。全新配方在經典的拉格啤酒上添新變奏，特別注入充滿本土特色的陳皮及活力十足的柑橘香氣，餘韻十足，特別適合喜歡試新口味，但又不會偏離日常口味太遠、初嘗試手工啤酒的入門人士。

「友」這段鬼馬港式友誼代表著不少香港人的情誼，是次全新改良配方的推出，正正代表著身邊那位成日有啲嘢都會同你分享的好友！

全新改良配方「波友」Lager 在經典拉格啤酒添上新變奏，以大麥為基礎，輕盈的麥芽酒身滲透著淡淡的柑橘香，完美融合美國啤酒花及陳皮的原味，口感清爽更易入口，適合所有飲家，是任何場合的輕鬆之選。

全新改良配方「波友」Lager配搭輕盈菜式一絕，無論是清新的沙律、香口的燒雞，以至輕柔的白芝士，輕盈的麥芽酒身滲透著淡淡的柑橘香都能提昇食物的原味，令其變得更有層次！

同場加映：林秀怡專訪

各區免費派發手工啤

由 10 月 29 日至 11 月 14 日的星期五、六及日，「友」手工啤酒將於全港、九及新界各區自己友熱點舉行「今日友啲嘢派! 」活動，派發全新改良配方「波友」Lager*罐裝啤酒，讓大家可以一試全新改良配方。

詳情請追蹤「友」的社交媒體網站了解詳情。

*數量有限，送完即止。

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責任編輯：王芷瑩