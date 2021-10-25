  • 25°C
香港時間 : 20211025日 (週一) 18:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【手工啤】「友」手工啤酒新推陳皮口味改良配方　各區免費派發手工啤

休閒消費 17:52 2021/10/25

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

（圖片由「友」提供）

本地手工啤品牌「友」推出加入陳皮製作而成的全新改良配方「波友」Lager，口感清爽更易入口！

最新影片推介：任喇沙書院劍擊教練逾30年　 曾俊華談學習劍擊之道

全新改良配方「波友」Lager 酒精濃度從原來的5.5%調節至4.8%，保留手工啤酒風味之餘更易入口。全新配方在經典的拉格啤酒上添新變奏，特別注入充滿本土特色的陳皮及活力十足的柑橘香氣，餘韻十足，特別適合喜歡試新口味，但又不會偏離日常口味太遠、初嘗試手工啤酒的入門人士。

「友」這段鬼馬港式友誼代表著不少香港人的情誼，是次全新改良配方的推出，正正代表著身邊那位成日有啲嘢都會同你分享的好友！

全新改良配方「波友」Lager 在經典拉格啤酒添上新變奏，以大麥為基礎，輕盈的麥芽酒身滲透著淡淡的柑橘香，完美融合美國啤酒花及陳皮的原味，口感清爽更易入口，適合所有飲家，是任何場合的輕鬆之選。

全新改良配方「波友」Lager配搭輕盈菜式一絕，無論是清新的沙律、香口的燒雞，以至輕柔的白芝士，輕盈的麥芽酒身滲透著淡淡的柑橘香都能提昇食物的原味，令其變得更有層次！

同場加映：林秀怡專訪

各區免費派發手工啤

由 10 月 29 日至 11 月 14 日的星期五、六及日，「友」手工啤酒將於全港、九及新界各區自己友熱點舉行「今日友啲嘢派! 」活動，派發全新改良配方「波友」Lager*罐裝啤酒，讓大家可以一試全新改良配方。

詳情請追蹤「友」的社交媒體網站了解詳情。

*數量有限，送完即止。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

HKET APP家庭台更多影片：https://bit.ly/3xaDuJL

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

港式 啤酒 菜式

最高瀏覽

【減肥大作戰】少女生酮飲食法極速瘦身　不捱餓半年減50磅無反彈【附飲食秘訣】
17:25 2021/10/24
【減肥大作戰】少女生酮飲食法極速瘦身　不捱餓半年減50磅無反彈【附飲食秘訣】
【戀童障礙】22歲單親媽遇渣男出軌屢受家暴　戀上12歲男童誘性交：當他是大人
15:28 2021/10/24
【戀童障礙】22歲單親媽遇渣男出軌屢受家暴　戀上12歲男童誘性交：當他是大人
【忤逆女兒】好爸爸節衣縮食供留學西班牙　23歲揮霍女超支反公審老父
13:09 2021/10/20
【忤逆女兒】好爸爸節衣縮食供留學西班牙　23歲揮霍女超支反公審老父