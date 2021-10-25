【MIRROR X 麥當勞】全面睇MIRROR主題餐廳　110架MIRROR巴士遊走全港【多圖】

適逢MIRROR成軍三週年，麥當勞除了與MIRROR攜手推出期間限定的全新口味麥炸雞「爆蒜麥炸雞」外，更為一眾鏡粉提供不一樣的MIRROR應援美食之旅。

由即日起一連四星期，作為旗艦主題餐廳的金鐘海富中心分店化身MIRROR期間限定主題店，有齊12子的宣傳品，首日已成功引起大批鏡粉到場，食客一度需要等待120分鐘方可取餐。

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1：1人形紙板公仔

餐廳會展出MIRROR 12位成員的宣傳品，包括個人和團體宣傳硬照、打卡牆，還有隨處可見的MIRROR標誌，讓鏡粉們有機會一次過與MIRROR所有成員合照。

繼早前公佈一連四星期限時送上的鏡仔卡及AR專屬顏色包裝盒，旗艦主題餐廳更會輪流展出1：1人形紙板公仔，姜濤、Stanley和Tiger的1：1紙板公仔會率先登場，讓大家收集鏡仔卡之餘，亦可到訪期間限定主題店與偶像公仔合照。

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如MIRROR應援展覽

同時，旗艦主題餐廳會於活動推廣期間，逢星期一至星期日（公眾假期除外）下午3時起，免費派發印有MIRROR和麥當勞Logo的限量版氣球，讓鏡粉可以一邊品嚐麥當勞美食、一邊拿著氣球打卡留念。（氣球數量有限，先到先得，送完即止）

同時，餐廳亦會播放MIRROR歌曲和宣傳片，為一眾鏡粉味覺、視覺和聽覺帶來大滿足，彷如置身MIRROR應援展覽。

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12子專屬餐廳

此外，全港逾240間麥當勞餐廳亦會變為MIRROR 12位成員的個人專屬餐廳，每位成員於港島、九龍、新界各區麥當勞均會有屬於自己的主題餐廳。

當中包括經常相約朋友相聚的鬧市如銅鑼灣、油尖旺；上班地區如中環、灣仔和觀塘等；假日出遊時好去處如元朗、西貢；甚或離島區如東涌、長洲和梅窩等，確保一眾鏡粉遊遍全港亦可與偶像隨時隨地想見就見。

每位成員的個人專屬餐廳會掛上其肖像的宣傳旗，例如「姜B 」姜濤主題的餐廳肖像旗會以藍色為主調、「教主」Anson Lo的當然會以粉紅色為主、鬼馬Edan則以型格灰系為主、Tiger和的Alton的肖像旗就分別取其喜愛的紫色及專屬橙色為主等。

MIRROR專屬巴士行走全港

餐廳內的自助點餐機和餐牌屏幕並會出現成員相片，讓大家可以和MIRROR一起點餐。

鏡粉由即日起便可到麥當勞Facebook專頁帖文內之連結，查看心水偶像的個人專屬餐廳位置，一起慶祝MIRROR成軍3週年。

另外，大家除到餐廳朝聖外，更可於港、九、新界各處隨時捕捉MIRROR身影。餐廳特意安排110架MIRROR成員專屬巴士於全港各區行走，每個成員均擁有自己的獨立巴士車身廣告，巴士車身同樣以成員專屬顏色為主調，再加上成員大頭肖像，讓粉絲於任何角度均可與偶像合照。

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