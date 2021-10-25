【限量版口罩】MaskOn推3,000套廣東歌主題口罩　隨機附送姜濤《Dear my friend,》歌詞口罩套

▲ MaskOn._推出3,000套廣東歌主題口罩。（圖片由MaskOn._提供）

MaskOn._為慶祝品牌成立一周年，將在銅鑼灣時代廣場舉行以「繁而美的距離」為主題的一周年展覽暨MO新品發佈，並與本地填詞人林若寧及本地字體設計師威洪合作，限量推出3,000套十首關於「距離」的廣東歌歌詞為主題的「淺白・深刻」色調周年限量口罩連「歌詞口罩收納套」套裝。

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以文字和光影呈現「繁而美的距離」 營造全新文青熱點

距離從來是一個複雜的概念，而填詞人林若寧多年來曾多次以不同的角度審視這個概念，是次為MaskOn._「繁而美的距離」一周年展覽所挑選的10首廣東歌詞包括：《預言書》、《櫻花樹下》、《七百年後》、《蘇州河／慕容雪》、《吳哥窟》、《洗澡》、《一》、《失魂記》、《我不如》，及《Dear my friend,》，每首歌都對「距離」有不同的演繹。

而字體設計師威洪更以其對歌詞的理解和感受，為每首歌曲精心設計出獨一無二的字體和排版，透過黑、白和灰三個展覽主色調的對比，以及場內光與影的交錯下，從意境上和現實中呈現出「距離」，巧妙地帶出「繁而美的距離」的展覽主題，以現代的手法演繹充滿詩意的概念。

隨機附其送一款廣東歌口罩收納套

為紀念這次MaskOn._與林若寧與威洪的破天荒連合，MaskOn._更推出「淺白・深刻」全新口罩色調，並承接「繁而美的距離」展覽的主題，以本地字體設計師威洪，為十首林若寧的廣東歌詞所設計的全新字體和排版，推出限量3,000套的周年套裝。

除了全新的深刻及淺白色口罩外，每個禮盒內均隨機附上其中一款同樣飾有廣東歌歌詞的口罩收納套，當中由張敬軒主唱的《櫻花樹下》、姜濤主唱的《Dear my friend,》等款式定必引起全城哄動！

MaskOn._一周年企劃展覽暨MO新品發佈

地址：銅鑼灣時代廣場5樓517-519鋪

日期：2021年10月27日至11月14日

時間：12:00 - 20:00

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責任編輯：王芷瑩