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【新冠疫苗】2間普通科門診診所續提供科興疫苗接種　其餘24間門診明起停止提供

社會 18:05 2021/10/25

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

（陳國峰攝）

醫管局今日（25日）宣布，轄下2間普通科門診診所，包括馬鞍山家庭醫學中心和天水圍（天業路）社區健康中心，將會繼續為市民提供科興疫苗接種服務，有關診所暫時不會提供季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗接種服務，市民可透過政府網上預約系統預約接種服務。

另外，發言人稱，其餘24間選定普通科門診診所將於明日（26日）後起停止提供科興疫苗接種服務，以配合季節性流感疫苗注射計劃第二階段將於11月8日展開，病人可於計劃第二階段開展後，按原定覆診日期到診所接種流感疫苗。如果覆診日期在注射計劃期間以外，則可以到所屬診所安排接種流感疫苗。

24間選定普通科門診診所將於明後起停止提供科興疫苗接種服務：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

 

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