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【欺詐網站】金管局籲小心Livi Bank偽冒網站　勿被騙取個人資料

社會 18:16 2021/10/25

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

金管局提醒，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領客人到其網站進行交易。（資料圖片）

Livi Bank Limited今日（25日）發表聲明，提醒客戶及公眾人士慎防偽冒網站。聲明指，livi的品牌資料 （包括商標、名稱及圖像元素）在未經授權的情況下於網頁上被使用，以下偽冒網頁均與livi無關。

hxxp://livibank.ltd

hxxp://mafu.nkia.cn

Livi Bank Limited提醒，livi的官方網頁為「https://www.livibank.com」，客戶及公眾人士應注意確認網址正確。如有疑問或未能確定網頁真偽，該行建議客戶及公眾人士不要提供任何個人資料，並以確定安全可靠的方式，如致電該行熱線與livi聯繫。

金管局呼籲，任何人士若曾向該網站提供其個人資料，或曾透過該網站進行任何交易，應致電livi客戶服務熱線2929 2998或電郵至livicare@livibank.com，及聯絡香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（電話號碼：2860 5012）。

金管局提醒，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領客人到其網站進行交易，更不會以電話、電郵、手機短訊及超連結方式，要求客戶提供如登入密碼、一次性密碼等任何敏感個人資料。


一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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