【逆境求存】失業兼失婚寄逾百求職信落空　Chef Ken贏《煮戰》：給兒子證明爸爸有用

▲ 疫情下，失業、婚姻失敗、患病，種種的挫折，都是只等一個機會翻身，而Chef Ken幸運地憑著《煮戰》，終於等到了。

經常說：英雄莫問出處，TVB《煮戰》最後勝出者——Chef Ken從低做起，一直爬上Executive Chef的階梯。他的故事，可能是許多人的故事，尤其在疫情下，失業、婚姻失敗、患病，種種的挫折，都是只等一個機會翻身，而Chef Ken幸運地，終於等到了。

▲ 為Ken來說，《煮戰》其中一個難忘的主題是吞嚥餐。因為他有親戚有吞嚥困難，試過在飲宴時要自備白粥，因此他希望設計一些吞嚥餐，讓長者有尊嚴地飲食。（圖片：陳靜儀攝）

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Ken是97年入行，學烘焙出身。「我在黃克競工業學院學了一年烘焙，那時候Ms也有鼓勵我們去比賽，吸收經驗，可以放入天馬行空的想法。我有參加，但沒有贏到獎項。」之後，他開始漫長在不同餐廳不同崗位的學廚生涯。

「其實我也有去過龍島學整蛋糕，那時候以為可以方便晚上讀書，原來都是不成，做了幾個月，比較死板，好悶，便走了。」Ken早期的餐廳工作，都是做幾個月，便又轉工。「因為後生年代，只要肯做、勤力，加你一千幾百便會轉工，很搶手。」

▲ 2000年，Ken（右一）在Milano Saigon工作時，又是另一個模樣，難怪曾經有人叫他「長毛」，因為他夾Band留長頭髮。（圖片：被訪者提供）

不斷轉工吸收各派之長

之後，他開始在星級餐廳工作，如在澳門的Robuchon a Galera及香港洲際酒店的Spoon by Alain Ducasse擔任Junior Cook、四季酒店的Caprice是開幕團隊的一員，之後轉到置地文華東方酒店的Amber，已是Demi Chef。在這些餐廳的名廚鞭策下，他學習到法菜的不同面貌。

有些大廚的菜式賣相是比較誇張，有些就比較沉實。但有趣的是，每次轉工，大廚都會叫你忘記以前學過的東西，然後跟他那套。

但真正獨當一面是在澳門的威尼斯人度假村酒店的Morton's The Steakhouse當Executive Chef。「每個菜系其實都有自己的特色，了解後對設計餐牌都有幫助，譬如steak點解咁香，未做過不知他們的竅門。Morton’s也有自己的system做他們的東西，我無權修改，因為50年前已經使用，我只是用我的經驗，帶領團隊做他們的menu。」最後因為疫情關係，他的23年廚藝生涯，就此止步。

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想證明給兒子爸爸是個有用的人

那時候我在想：是否應該繼續做這行？之前花了那麼多時間及心機，但我失業後send過幾百封求職信出去，都沒有回音。

那是去年3月，疫情開始變得不受控、百業蕭條的時候。但最不幸是差不多同時間，Ken婚姻出現問題，9歲的兒子歸太太撫養，想見一面也難；兼且患病，覺得自己甚麼也不能做，說時，Ken也不禁流下男兒淚。

失業的時候，每天起身不知自己可以做甚麼。我有嘗試做其他行業維持生計，但四十幾歲人，以前是廚房大佬，會叫人做嘢，分配工作，現在卻俾人指指點點，點解去到另一行，會變得咁無用？

不幸同一時間襲來，Ken有和哥哥傾談，得到的答覆是：

人生好像一本畫冊，每個時候畫的畫都不同，所以我用這個心態參加比賽，希望在畫簿上畫上不同的顏色。

於是，在無心插柳下，Ken報名參加《煮戰》比賽，沒料到最終會勝出。「現在出街，試過有Sales見到我話見過我，好像野生捕獲般。」但Ken心中最想是讓囝囝見到，證明爸爸是一個有用的人。

▲ 總決賽時，一家人包括Ken的9歲兒子、母親及姪仔姪女等，都一同來打氣。（圖片：被訪者提供）

昔日，Ken許多時候都是餐廳菜式的設計師，擔當「幕後代唱」的角色，可以說是「無名英雄」。但今天因著贏了比賽，多人認識了，有人邀請合作，有人想一試他的身手，前路一片光明。

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比賽時的甜酸苦辣

因為失業的緣故，Ken不像其他《煮戰》的參賽者，有龐大的後盾支持。他單打獨鬥，連器材及食材也欠奉。「有一集用芝士片，我連刨機都無，要超市代勞。」

家中廚房細小，連一張枱也沒有，試菜時，連砧板也要放在洗衣機上切切切。「我來來去去都是得幾隻碟，一個煲、兩個汁pan、一個易潔鑊。」每日去街市，就看有甚麼食材適用。「以前只是晚上叫貨，現在要學習親身採購，牛肉也盡量避免使用，因為煮完到給評判吃，拍攝關係都隔了一段時間，牛肉變得又凍又乾，質素很難控制。」

▲ 最叫人驚訝的罐頭菜式：法國Comte芝士卷配甜酸番茄醬、午餐肉桃駁李青瓜卷、鯪魚日本米紫菜天婦羅及焦糖夏威夷果仁配甜酸番茄醬。（圖片：被訪者提供）

幸好在有限的資源下，靠Ken的經驗仍然能發揮所長。

就好像我用巴馬火腿的粉末煎帶子，無用分子料理的化學材料，但卻做到分子料理的效果，這在坊間少見。

又如做甜酸西瓜皮，保哥（黃亞保）見到菜單上寫著，便很想知道是甚麼來的。「做完我對保哥說：『希望可以再見！』保哥拍一拍我膊頭說：『一定可以！』我就知道我入圍了。」其實，煮食年資也不輕的保哥，看到Ken的表現，作為比賽中的隊長，也曾說過：「我教不到他了。」

記者：何小雲