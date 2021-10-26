【時尚新品】Samsung X Maison Kitsuné推特別版　Galaxy Watch4及Galaxy Buds2網上商店有售

▲ Samsung與法國時尚品牌Maison Kitsuné 首度合作，推出特別版商品。(圖片由Samsung提供)

Samsung與法國時尚品牌Maison Kitsuné首度聯乘兩款特別版Galaxy Watch4 Maison Kitsuné特別版及Galaxy Buds2 Maison Kitsuné特別版。由10月25日起，香港Samsung網上商店將開始接受預訂。

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Galaxy Watch4 Maison Kitsuné特別版

全新月亮米色調 (Moonrock Beige) 錶帶，設有狐狸圖案和精緻的記號，另設星塵灰色調 (Stardust Gray) 錶帶，兩款錶帶上亦刻有 Maison Kitsuné 字樣。特別版更配備Galaxy Watch4 全面健康監測及健身功能，以及操作界面One UI Watch。

Galaxy Buds2 Maison Kitsuné 特別版

月亮米色調 (Moonrock Beige) 設計，搭配星塵灰色調(Stardust Gray)皮套，而皮套上更飾有重新設計的 Maison Kitsuné Fox Head 標誌。右邊的耳機以狐狸的頭部為主軸設計，而左邊的耳機則展示狐狸的尾巴。設有雙動態喇叭、全新的主動式降噪功能及舒適貼服的設計。

另外，Maison Kitsuné的音樂品牌 Kitsuné Musique 更專門製作一個音樂播放清單。用戶只要將手機輕輕一拍Galaxy Watch4 Maison Kitsuné 特別版包裝盒內的 NFC 卡或Galaxy Buds2 Maison Kitsuné 特別版附送的皮革保護殼，即可享 Maison Kitsuné 獨家的手機主題。

預售日期及建議零售價

型號 預售日期 建議零售價 Galaxy Watch4 Maison Kitsuné特別版 10月25日起在香港Samsung網上商店開始預售 港幣3,098元 Galaxy Buds2 Maison Kitsuné特別版 10月25日起在香港Samsung網上商店開始預售 港幣1,998元

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責任編緝：張懿慧