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【免費展覽】「時代精神耀香江」大國建造主題展今揭幕　展出國家重要建築和基建

政治 18:52 2021/10/25

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

「時代精神耀香江」之大國建造主題展今早開幕。（政府新聞處）

由特區政府、中聯辦、中國建築集團共同舉辦的「時代精神耀香江」之大國建造主題展今日上午在香港會議展覽中心開幕。展覽以建造為主題，展示中國建築的歷史及文化、國家重要建築和基建。

展覽展出港珠澳大橋、香港國際機場及多幢世界級摩天大等建築的歷史照片、模型及發展歷程，並提供多媒體視頻影像及互動體驗等。

中聯辦副主任盧新寧今早出席展覽開幕式時表示，4個多月來「時代精神耀香江」系列活動受歡迎程度超出想像，例如展出國家月球土壤的「月壤入港」展覽一票難求、場場爆滿，即使活動於6月28日因黑色暴雨訊號而閉館，仍有不知情的市民在館外排隊等候；9月舉行的中國空間站系統建設座談會「天地對話」有近300名香港大中學生、科技工作者在現場參與，與航天員進行實時對話。

特區政府、中聯辦和內地有關部門自6月起聯合舉辦「時代精神耀香江」系列活動。此次展覽是「時代精神耀香江」系列的第三個活動，為期6天，將於周六閉幕。入場入士須預先進行網上登記。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯︰陳葆琳

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