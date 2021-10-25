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【食物安全】香港仔街市檔豬肉驗出禁用防腐劑二氧化硫　食用或引致氣喘及噁心

社會 19:00 2021/10/25

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

在香港仔街市1樓M7號舖一檔戶，一個新鮮豬肉樣本檢出不可在新鮮肉類中使用的防腐劑二氧化硫。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（25日）公布，在香港仔街市1樓M7號舖一檔戶，一個新鮮豬肉樣本檢出不可在新鮮肉類中使用的防腐劑二氧化硫，中心正跟進事件。

中心發言人指，中心透過恆常食物監測計劃，從香港仔街市一檔戶抽取該新鮮豬肉樣本進行化驗，結果顯示，樣本含百萬分之143的二氧化硫。中心已知會涉事檔戶有關違規事項。

根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。中心提醒，業界必須遵守法例規定，不可售賣摻雜二氧化硫的新鮮及冰鮮肉類。

發言人解釋，二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物，但根據規例，二氧化硫不得用於新鮮或冰鮮肉類。個別販商為使肉類色澤更鮮明，會違法在肉類中添加二氧化硫。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

發言人續指，市民應向可靠的街市檔戶或新鮮糧食店購買肉類，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類，同時需注意均衡飲食，因為偏食可引致營養不良或攝取過多的化學物。


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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：黃穎津

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