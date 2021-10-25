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【精英運動員】都大與體院合作　助全職精英運動員訓練與學業雙軌發展

社會 19:08 2021/10/25

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

都大及體院簽署精英運動員學習計劃合作備忘錄。（都大提供）

香港都會大學與香港體育學院今日（25日）簽署合作備忘錄，體院可提名全職奬學金運動員報讀都大所有本科生課程，而都大亦可按運動員需要考慮延長修學年期，配合他們的訓練及比賽日程。

合作備忘錄由都大校長林群聲及體院院長李翠莎共同簽署，在有關框架下，都大亦會提供個別導師支援服務，協助運動員適應大學生活。

林群聲說，期望透過合作為香港精英運動員提供彈性及多元的進修途徑，指出校方一直致力貢獻香港的體育發展，包括開辦運動及電競運動管理、運動及康樂管理等課程，為社會培育運動管理人才。李翠莎則表示體院十分重視精英運動員全人發展，完善專上教育支援是其中一項具意義而有效的方案，讓運動員全職投入體育訓練的同時，亦能繼續追求學術上的成就，期望透過合作，能鼓勵更多具體育天賦的年青人加入精英運動員行列。

精英體操運動員鄭勵臻於都大修畢運動及康樂管理學士學位後，繼續進修並取得都大社會科學碩士學位。她認為都大的授課模式特別適合經常外出比賽和訓練的精英運動員，並鼓勵運動員積極實踐雙線發展，為退役後生活早作準備。

都大物理治療學課程二年級學生鄧灝琳為都大羽毛球代表隊成員，她認為簽訂合作協議對學生運動員起著正面作用，讓他們可以兼顧運動訓練、比賽及學習，也為他們的未來人生規劃提供保障。

香港體操精英運動員、都大畢業生鄭勵臻（中）；都大羽毛球代表隊成員、二年級學生鄧灝琳（右）。（都大提供）

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記者：黃悅晴

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