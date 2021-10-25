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【防止賄賂】前警長接受下屬警員貸款共21.6萬元　拖欠逾16萬被判監4個月

社會 19:18 2021/10/25

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一名前警長從8名警員接受多筆貸款合共21.6萬元，被判入獄4個月。（資料圖片）

廉政公署早前落案起訴一名前警長，控告被告未經許可，從8名警員接受多筆貸款合共21.6萬元。被告今日（25日）在粉嶺裁判法院被判入獄4個月。主任裁判官蘇文隆今日亦頒令被告須向政府歸還166,500元，即他未償還貸款的總額。

被告黃世雄（44歲），早前承認11項訂明人員接受利益罪名，均違反《防止賄賂條例》第3條。他1995年加入警隊，其後辭職並於本年2月底離職。本案於2019年10月至2020年9月期間發生，被告當時為警長，先後駐守邊界警區特別職務隊，以及落馬洲分區軍裝巡邏隊一個小隊。廉署早前接獲警方轉介的貪污投訴，調查後揭發上述罪行。

案情指，被告於2019年10月21日至11月20日期間，未得行政長官一般或特別許可，先後從1名同於落馬洲警署工作的警員接受4筆共16.1萬元的貸款，每筆金額由2,500元至133,500元不等。

廉署調查發現，被告只向該名警員歸還了49,500元。調查亦發現上述其中3筆共15.6萬元的貸款，是該名警員應被告要求向1間銀行申請而取得。

其後，於2020年8月13日至9月16日期間，被告在未得行政長官一般或特別許可的情況下，先後從另外7名警員接受七筆共5.5萬元的貸款，每筆金額由2,000元至20,000元不等。

案情透露，該7名警員為被告於所屬軍裝巡邏小隊的下屬。被告是其中2名警員的評核人員。他亦可能會被委派撰寫其餘5名警員的評核報告，或於相關評核人員撰寫5人的評核報告時被徵詢意見。廉署調查發現，被告沒有向該7名警員還款。


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記者：黃穎津

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