梁君彥稱今屆議會如五味人生　引用姜濤歌曲作總結

▲ 立法會今日舉行惜別晚宴，開始前先影大合照。（林宇翔攝）

今屆立法會會期即將完結，今晚就舉行惜別晚宴，一眾官員與議員聚首一堂，剛復工的特首林鄭月娥也有現身，並在晚宴前與議員大合照。不過，議會中唯一一名非建制議員、醫學界議員陳沛然並無出席。

立法會主席梁君彥在晚宴開始前致辭，形容過去五年議會猶如「五味人生」，因為「甜酸苦辣鹹」樣樣齊全。他解釋，「苦」在於經歷了很多「披荊斬棘的挑戰」，如立法會被包圍、七一被衝擊及大肆破壞、內會停擺及疫情等，「辣」則是首4年的行政立法關係，官員與議員各不相讓是「小辣」；行政長官質詢時間不能舉行、施政報告破天荒在禮賓府宣讀才是「勁辣」，但完善選舉制度後，想再嚐「勁辣」應該都頗難了。

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梁君彥更引用歌手姜濤的歌曲《蒙著嘴說愛你》，當中一句歌詞「天給我磨練也好，我未敢辜負」。他形容，這是年輕人很流行的歌曲，代表官員和議員過去的「辛酸」，亦可以當作磨練。

他又相信，過去5年都「看透世態每種風雨」，服務香港的初心亦沒有改變，祝願行政機關與立法會在互相配合、互相制衡的關係中，合力推動良政善治，令香港繼續安定繁榮，再創高峰。

另外，上周受傷的林鄭月娥，獲立法會內務委員會主席李慧琼，代表立法會致送慰問卡。慰問卡上寫有「早日康復」字句，並印有林鄭頭像的卡通人物，正在衝刺跨欄。

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