【繁而美的距離】林若寧+威洪合製限定產品　Tyson+黃芷晴+Jer女友親臨賀口罩品牌一周年

▲ 口罩品牌MaskOn._慶祝成立一周年。（梁樂欣 攝）

口罩品牌MaskOn._慶祝成立一周年，由即日起至11月14日在銅鑼灣時代廣場舉行以一周年展覽暨新品發佈，並以「繁而美的距離」為主題。

品牌邀得填詞人林若寧及字體設計師威洪合作推出限定產品，又請來Tyson Yoshi、黃芷晴（Adrian）及MIRROR成員柳應廷（Jer）的女友Kelly親臨觀賞展覽。

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林若寧及威洪精心挑選十首關於「距離」的廣東歌歌詞，分別為《預言書》、《櫻花樹下》、《七百年後》、《蘇州河／慕容雪》、《吳哥窟》、《洗澡》、《一》、《失魂記》、《我不如》及《Dear My Friend,》。

每首歌都對「距離」有不同的演繹，而威洪更以其對歌詞的理解和感受，為每首歌曲精心設計出獨一無二的字體和排版，透過黑、白和灰三個展覽主色調的對比，以及場內光與影的交錯下，從意境上和現實中呈現出「距離」，巧妙地帶出「繁而美的距離」的展覽主題，以現代的手法演繹充滿詩意的概念。

二人合作製作以「淺白・深刻」為主題的周年限量口罩連「歌詞口罩收納套」套裝。

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展場內透過多人體感互動技術和投影技術，以沉浸式融入繁體字歌詞的「文字雨」 配合音樂帶動去細味「距離」。

品牌於展覽內發佈一系列全新的MO to-go生活用物，包括由本土護膚品牌factiv調配含透明質酸具高效保濕及之MO Hydra+獨特香味酒精搓手液，另有香薰蠟燭、MO x UCR咖啡豆、MO x 紅A多用途口罩盒、漏斗櫈、Tote Bag、一次性坐椅套和床品套裝。

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展覽期間消費滿港幣$300或以上，並加入MO Convivium，可獲MaskOn._一周年10色口罩套裝一盒（每日限量150套）。MO Convivium會員則可賺取回贈積分、優先預購上架新品及定期接收品牌的最新動態。

由即日至11月14日期間，顧客凡於時代廣場以電子消費滿HK$2,000（最多可累積三張於不同商戶之單據，其中一張商戶單據必須為美容 / 個人護理 / 運動及健康產品商戶之單據），並登記成為Happy Rewards會員，即可憑當天單據換領時代廣場x MO/ MaskOn._ 限量版防疫旅行套裝乙套，當中包括限量版座椅套1個、限量版口罩套 1個、限量版口罩 3個和限量版收納袋1個。每日獎賞數量有限，先到先得，換完即止。



換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：銅鑼灣時代廣場5樓Happy Rewards換領專櫃

一周年企劃展覽暨新品發佈

日期：10月27日至11月14日

時間：12:00 - 20:00

地址：銅鑼灣時代廣場5樓517-519鋪