  • 24°C
香港時間 : 20211025日 (週一) 21:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【緊急呼籲】峰峰仍未獲遺心續命情況危殆 近日胸腔積水需插喉

社會 21:25 2021/10/25

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

13歲峰峰待遺心續命逾10天，情況危殆其間胸腔一度積水（兒童醫院提供）

13歲的阿峰因擴張性心肌病變引致急性心室衰竭，情況持續危殆，正在香港兒童醫院深切治療部留醫，其母梁太本月15日已公開呼籲公眾善心捐贈合適的遺心，惟隔10日後，至今（25日）仍暫時未有合適的遺體心臟。詳情請看：下一頁
 
兒童醫院指，阿峰需繼續使用雙心室輔助器維持心臟循環功能，及接受連續性腎臟透析治療。他的心臟功能完全依賴儀器維生，隨時有出現併發症的風險，其中他近日因心臟循環功能未如理想，造成胸腔積水，醫生需要其在胸腔置入喉管，把積水排出體外。醫療團隊會繼續按臨床情況提供相應治療。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

阿峰爸爸透露向兒子稱，其又過一關了，要繼續要保持樂觀，就一定會見到希望。他又指已經忘記了有多久沒與兒子一同唱歌，然後峰峰昨唱了首children song：

如若全世界一天一點變壞，猶幸還有你一給我力量去捱，而你赤裸裸脫俗如像小孩，跟我敵抗世界病態，長在我心中你是純淨小孩總叫喚我要更愉快。

合適捐贈者的條件：

  • 血型：B+或O+
  • 體重：介乎50至70公斤

最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

相關文章

【緊急呼籲】港女排球員劉韵琳抗癌6年　再確診急性血癌急尋合適骨髓移植保命
11:26 2021/09/10
【緊急呼籲】港女排球員劉韵琳抗癌6年　再確診急性血癌急尋合適骨髓移植保命
【緊急呼籲】熱愛運動13歲峰峰心衰竭急換心續命　父母：兒子很堅強不會放棄
14:00 2021/10/15
【緊急呼籲】熱愛運動13歲峰峰心衰竭急換心續命　父母：兒子很堅強不會放棄
【緊急呼籲】13歲峰峰急性心臟衰竭留醫兒童醫院ICU　仍等待遺心續命
15:13 2021/10/18
【緊急呼籲】13歲峰峰急性心臟衰竭留醫兒童醫院ICU　仍等待遺心續命

你可能感興趣

【緊急呼籲】港女排球員劉韵琳抗癌6年　再確診急性血癌急尋合適骨髓移植保命
11:26 2021/09/10
【緊急呼籲】港女排球員劉韵琳抗癌6年　再確診急性血癌急尋合適骨髓移植保命
【緊急呼籲】熱愛運動13歲峰峰心衰竭急換心續命　父母：兒子很堅強不會放棄
14:00 2021/10/15
【緊急呼籲】熱愛運動13歲峰峰心衰竭急換心續命　父母：兒子很堅強不會放棄
【緊急呼籲】13歲峰峰急性心臟衰竭留醫兒童醫院ICU　仍等待遺心續命
15:13 2021/10/18
【緊急呼籲】13歲峰峰急性心臟衰竭留醫兒童醫院ICU　仍等待遺心續命
心肌病 兒童醫院 治療 醫生 兒童醫院 香港

最高瀏覽

【減肥大作戰】少女生酮飲食法極速瘦身　不捱餓半年減50磅無反彈【附飲食秘訣】
17:25 2021/10/24
【減肥大作戰】少女生酮飲食法極速瘦身　不捱餓半年減50磅無反彈【附飲食秘訣】
【創業自強】單親媽2萬元打造500萬生意時裝網店　離婚自強9年堅持獨力養子
16:49 2021/10/18
【創業自強】單親媽2萬元打造500萬生意時裝網店　離婚自強9年堅持獨力養子
【降膽固醇】少食蛋黃海鮮無助改善膽固醇？　營養師：應戒高飽和+反式脂肪食物【附清單】
16:36 2021/10/15
【降膽固醇】少食蛋黃海鮮無助改善膽固醇？　營養師：應戒高飽和+反式脂肪食物【附清單】