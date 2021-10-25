【緊急呼籲】峰峰仍未獲遺心續命情況危殆 近日胸腔積水需插喉

▲ 13歲峰峰待遺心續命逾10天，情況危殆其間胸腔一度積水（兒童醫院提供）

13歲的阿峰因擴張性心肌病變引致急性心室衰竭，情況持續危殆，正在香港兒童醫院深切治療部留醫，其母梁太本月15日已公開呼籲公眾善心捐贈合適的遺心，惟隔10日後，至今（25日）仍暫時未有合適的遺體心臟。詳情請看：下一頁



兒童醫院指，阿峰需繼續使用雙心室輔助器維持心臟循環功能，及接受連續性腎臟透析治療。他的心臟功能完全依賴儀器維生，隨時有出現併發症的風險，其中他近日因心臟循環功能未如理想，造成胸腔積水，醫生需要其在胸腔置入喉管，把積水排出體外。醫療團隊會繼續按臨床情況提供相應治療。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

阿峰爸爸透露向兒子稱，其又過一關了，要繼續要保持樂觀，就一定會見到希望。他又指已經忘記了有多久沒與兒子一同唱歌，然後峰峰昨唱了首children song：

如若全世界一天一點變壞，猶幸還有你一給我力量去捱，而你赤裸裸脫俗如像小孩，跟我敵抗世界病態，長在我心中你是純淨小孩總叫喚我要更愉快。

合適捐贈者的條件：

血型：B+或O+

體重：介乎50至70公斤

最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文