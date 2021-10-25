【強制檢測】14指明地方納強檢包括機場貨站及沙田商舖　7所學校上榜【一文看清強檢處所名單】

▲ 14指明地方納強檢包括機場貨站及商舖，7所學校上榜。（黃建輝攝）

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處14個指明地方的人士，須於10月27日或之前接受新冠病毒核酸檢測。受檢人士若在10月23日至10月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

其中8個指明地方屬再次檢測要求，因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的本地確診個案，曾到訪人士需要再次進行檢測。為謹慎起見，已經完成疫苗接種的人士亦須接受強制檢測。

另外，由於6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告，包括啟思幼稚園幼兒園（馬灣）、保良局莊啓程夫人幼稚園、聖馬提亞堂肖珍幼稚園、天樂幼稚園暨幼兒園、全完堂幼稚園、迦密愛禮信小學。

A. 屬再次檢測的指明地方

1. 香港國際機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室 -- 任何在9月30日至10月14日期間曾身處人士

2. 香港國際機場駿運路9號超級一號貨站HACTL -- 任何在9月15日至9月19日或9月21日至10月7日期間曾身處超過1小時人士

3. 沙田新翠商場1樓L101號鋪東南亞 -- 任何在9月15日至9月18日上午8時至下午2時、9月20日上午8時至下午2時、9月21日上午8時至下午2時、9月23日上午8時至下午2時、9月26日至10月1日上午8時至下午2時或10月6日上午8時至下午2時期間曾身處人士

4. 東華三院馬陳景霞幼稚園 -- 香港新界沙田新翠邨新月樓地下，任何在9月21日至9月24日上午11時至下午1時、9月27日至9月30日上午11時至下午1時或 10月4日至10月6日上午11時至下午1時期間曾身處人士

5. 沙田隆亨商場2樓215號鋪惠康超級廣場 -- 任何在10月6日上午10時至上午11時或下午4時至下午5時期間曾身處人士

6. 沙田翠田街2號新翠邨街市地下L001號鋪百佳超級市場 -- 任何在10月6日下午3時至下午5時期間曾身處人士

7. 由沙田（博康）開出往機場（地面運輸中心)路線號碼E42巴士 -- 任何在9月1日至9月19日或9月21日至10月6日任何一日的下午5時至下午10時期間曾乘搭人士

8. 由機場（地面運輸中心）開出往沙田（博康）路線號碼E42巴士 -- 任何在9月16日至9月20日或9月22日至10月6日任何一日的上午6時至中午12時期間曾乘搭人士

B. 強檢學校名單

任何在10月12日至10月25日期間曾身處以下超過2小時的人士

1. 啟思幼稚園幼兒園（馬灣） -- 馬灣珀麗路8號

2. 保良局莊啓程夫人幼稚園 -- 粉嶺華明路21號華明邨耀明樓地下

3. 聖馬提亞堂肖珍幼稚園 -- 元朗媽廟路9號地下至2樓

4. 天樂幼稚園暨幼兒園 -- 天水圍天龍路2號嘉湖山莊景湖居

5. 全完堂幼稚園 -- 荃灣大屋街2至4號地下

此外，在10月12日至10月25日期間於香港新界沙田顯徑邨迦密愛禮信小學就讀一年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師亦須接受檢測。



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記者：黃穎津