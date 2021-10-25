【DSE】下學年增9個高中應用學習課程　涉AI、韓語及新派東南亞菜等

▲ 教育局公布2022至24年度的52個應用學習課程名單。（資料圖片）

高中應用學習課程為中學文憑試的乙類選修科，著重實用學習元素、連繫職專領域。教育局公布2022至24年度的52個應用學習課程名單，供應考2024年文憑試考生及其學校選擇，新增9個課程涉及人工智能（AI），以及新派東南亞菜、韓國語文及文化等另類課程選項。

教育局今日（25日）向中學發通函，公布已就2022至24年度、即應考2024年文憑試的屆別考生，批核52個應用學習課程。新增課程包括「數碼年代—珠寶設計」、「數碼品牌傳播」、「多媒體故事」、「人工智能─商業應用」、「新派東南亞菜」、「人工智能與機械人」、「商用服務英語」、「韓國語文及文化」及「實用翻譯（漢英）」。

其他獲批課程亦包括「資訊科技精要」等2個應用學習試點課程，另有3個應用學習（職業英語）課程，以及3個應用學習中文課程（非華語學生適用）等。

高中生可按其興趣和志向，最多修讀2個應用學習課程作為選修科目。課程涵蓋6個學習範疇，包括「創意學習」、「媒體及傳意」、「商業、管理及法律」、「服務」、「應用科學」及「工程及生產」；另設跨學習範疇課程包括應用學習（職業英語），以及專為符合特定情況的非華語學生而設的應用學習中文，有關學生可修讀作為第3個應用學習選修科。

除應用學習中文外，每個應用學習課程課時為180小時，在一般情況下，課程修讀期橫跨高中兩個學年，可於中四開課（即於中五完成，成績留待中六完成文憑試後與其他文憑試成績一併公布），或於中五開課（即於中六完成）；應用學習中文課程課時則為270小時，修讀期橫跨中四至中六。

學校可按校情選擇開辦應用學習課程，校方不可向學生收取費用，但可獲教育局發放「多元學習津貼—應用學習課程」和「應用學習中文（非華語學生 適用）的學生津貼」分別開辦應用學習課程和應用學習中文課程，以向課程提供機構支付課程費用。另由2020/21學年起，個別學生如修讀應用學習課程作為第4個選修科目，學校亦會獲得多元學習津貼—應用學習課程的資助。

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責任編輯：馮琪雅