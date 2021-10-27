【非常醫生】港大教授司徒偉基因一套電影立志從醫　盡力醫治病者「最重要對得住自己」

▲ 司徒偉基認為行醫時最重要的是「對得住自己」。（越玲瓏攝）

「面對不同病人都有盡最大的能力，提供最好的治療，過到自己那關就是最重要。」港大醫學院內科學系腸胃肝臟科臨床教授司徒偉基行醫多年，曾接觸很多不知名的病症，他坦言即使理解病人徬徨無助，卻不可給予病人過高的期望。對於自己盡力醫治病人後對方仍無法痊癒，他常常感到無奈，但認為最重要的是「對得住自己」。

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司徒偉基的成醫之路與一套電影有關。在中學時期，他觀看了電影《無語問蒼天》，內容講述一名對醫學充滿熱忱的醫生，為患上不知名重症的病人大膽處方藥物，令其奇蹟康復，豈料之後病人對藥物產生耐藥性，最終無法痊癒。電影帶給他很大的啟發，令他明白到即使醫生盡心盡力醫治病人，結果亦未必如願以償，但他強調不會因而放棄，會從失敗中學習。

有時候，結果是開心的，有時則未必能達到預期。

他在中學畢業後，成功考入港大醫學院，更順利成為了一名腸胃及肝臟內科專科醫生，並遇上人生中的「恩師」──港大醫學院內科學系副系主任、腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰，雙方的關係「亦師亦友」，令他發現教授不一定是高高在上，便決定執起教鞭，以自身的經驗培育新一代的醫生。

他坦言要成為一名「好醫生」最重要的是對病人有責任感，在治療病人時，雖然明白對方有自主權，但作為醫生，他必定要為其提供最適合的治療，但同時不可令病人有過高的期望。

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他在2012年被邀請到港大深圳醫院的腸胃肝臟科及內窺鏡中心擔任「開荒牛」，過程中需要花時間準備多項臨床服務等，現時中心漸有名氣，來求診的病者亦愈來愈多，

因為有很多患者之前在國内多處求醫，這可能是他們最後的機會，對我們來說是一種壓力來的。

雖然人總覺得醫生具有相當能力，但事實上，醫生也有無能為力的時候。司徒偉基說，內科有很多年長的病人，曾經有一名患有多種慢性疾病的長者，由於其病情很差，未必可以靠治療扭轉病情，只好在有限的時間內減少病人的痛苦並安慰其家人，而即使盡了力，卻無法改變命運就是他行醫中最大的挑戰，

醫生經常面對生老病死，不過我諗最重要是對得住自己。

在內地行醫的經驗令他接觸到不同的奇難雜症，其醫術因而日益精湛，除了可將有關經驗醫治本港病人外，內地對重視科技發展亦令他得到啟發，相信在醫學上可運用人工智能技術，及早診斷癌症病例，其中肝癌的死亡率較高，因當病人出現病徵時，大多屬於晚期，令治療的效用減低。現時他正與港大跨部門的研究團隊合作，研發人工智能技術助及早發現早期癌症，預計未來5年至10年可應用在醫學上。

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記者：郭詩詩