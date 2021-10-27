【非常醫生】以「背包客」形式遊歷各國　司徒偉基難忘吳哥窟古蹟片刻寧靜

▲ 港大醫學院內科學系腸胃肝臟科臨床教授司徒偉基。（越玲瓏攝）

港大醫學院內科學系腸胃肝臟科臨床教授司徒偉基在考上港大醫學院後，除了努力讀書外，假期時亦不忘參與醫療外展服務，例如無國界醫生等，他曾到訪緬甸及柬浦寨的窮困村落，相關經歷令他印象深刻，同時養成了旅遊體驗的興趣。

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隨後，他與朋友以「背包客」的形式遊歷多個國家，體驗不同的文化。當時仍在學的他們為了節省金錢，選擇入住廉價的青年旅館、乘坐廉價航空。他分享一次乘坐飛往希臘時，因路途遙遠而需要三度轉機，在飛機到達目的地後，機上所有人突然站起來拍手呼歡，讓他感到十分驚訝，發現原來如此簡單的事竟是別人眼中的「幸運」，

沒想過原來他們對於航班可以安全降落，已經可以覺得很開心，甚至需要站起來歡呼拍掌，我覺得這些都是一個很好的學習機會。

不過，至今令他最難忘的是柬埔寨吳哥窟那古蹟的片刻寧靜，當時他與朋友3人正值日出之時，登上世界文化遺產之一的吳哥窟古蹟高處，遠望風景，並被那文明而神秘的宏偉建築和優美的風景震撼：

當時整個古蹟只有我們3個人，是一片寧靜的。

他說，由於多年後該處已是熱門的旅遊景點，每年有數以萬計的旅客到訪，相信即使未來再重返舊地，再也無法尋回當時寧靜和平的感覺。

那個境界，我想現在去旅行就不會再看到了。

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記者：郭詩詩