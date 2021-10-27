【非常醫生】醫生爸爸重視家庭　願放下工作伴子女成長

▲ 港大醫學院內科學系腸胃肝臟科臨床教授司徒偉基。（越玲瓏攝）

眾所周知，醫生的工作繁重，港大醫學院內科學系腸胃肝臟科臨床教授司徒偉基除了要應付醫生工作外，亦要兼顧教學及研究，他不禁直言「要平衡時間真係好難」。不過，作為3名子女的父親，他坦言自己重視家庭，願意放下手上的工作陪伴子女成長，做個有承擔的人。

▲ 司徒偉基與家人的合照。（受訪者提供）

司徒偉基因為一套電影而立志從醫，盡力醫治病者：「最重要對得住自己」。詳情即看：【下一頁】

育有三名子女的司徒偉基工作繁忙，平日靠太太的協助照顧子女，他感謝太太默默的支持，自己亦會在下班及休假時盡量抽時間陪伴子女成長，盡父親責任。有時候，他甚至會在子女面前裝作沒有很忙，專注與家人同樂的時間，將工作放在一旁：

雖然是很難的，但亦要重視與家人的時間，這是很重要的。

不過，堆積如山的工作有時總讓他無法抽身，失約子女，令他們失望。事發後，他沒有端著父親的架子，跟他們說道理、解釋原因，反而是慚愧地向子女道歉，希望得到對方的原諒，以身教的方式教導小朋友，要做個有承擔的人：

就算我爽約，即使是對著年紀最小的女兒，我都會跟她說『對不起我下次不會了』，而我是真的會努力下次不再爽約。

醫生爸爸的時間永遠不夠用，他分享自己的秘訣，就是要先有一個好的計劃，並會付諸實行：

重要的事先做，沒那麼重要就可以容後，如果你將家庭放在首位，自然會有多一點時間陪伴家庭。

司徒偉基以「背包客」形式遊歷各國，最難忘是吳哥窟古蹟片刻寧靜。詳情即看:【下一頁】

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記者：郭詩詩