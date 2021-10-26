【選舉制度】新一屆立法會提名期周六開始　林鄭月娥：責成選管會執行選舉改善措施

▲ 新一屆立法會提名期明年1月開始，林鄭將責成選管會執行選舉改善措施。（陳永康攝）

行政長官林鄭月娥今（26日）出席行政會議前會見傳媒表示，「完善選舉制度」推行後，確保愛國者治港外，也可切實提升管治效能，在剛過去一屆的立法會得到彰顯，冀有志之士可參選新一屆立法會，她續稱選管會早前公布報告指出，今年9月19日界別分組選舉多方面有不足，強調會責成選管會切實執行改善。

她不評論港澳辦主任夏寶龍南下深圳，是否為立法會選舉定調，重申中央完善選舉制度後，相信中央從選舉公平、公正及廉潔的角度出發，關心落實新選舉制度會否出現問題。

立法會休會換屆後，本周六（30日）新一屆立法會提名期便開始，她指出，今次選舉非常重要，是在中央決定修改基本法附件一、附件二後，3場選舉的第2場，涉及最廣、選民亦最多，今次選舉席位由70席增至90席，參政機會比往時多，當回到一國兩制回復正軌後，相信這套新的選舉制度，確保愛國者治港外，也可切實提升管治效能。她指，過去一年大家會看到，立法會回復理性務實，又可質詢及監察政府，做出非常好成績，希望立法會未來也可抱持這種態度做事，又呼籲所有有志有抱負，認為政府施政效能有提升空間的人，積極參加選舉。

林鄭指，香港歷來的選舉都可做到公平公正、誠實廉潔，但如有問題出現也要認真處理、加以改善，選委會今年9月19日界別分組選舉期間，的確出現了一些問題，「每一個環節都有啲失效」，選管會上周五已公布詳細調查報告，承認多方面出現問題，她會責成選管會切實執行改善。

最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜