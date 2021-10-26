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【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案　兩宗涉變種病毒

社會 14:16 2021/10/26

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情持續緩和，今（26日）新增3宗輸入個案，當中兩宗涉及變異病毒株感染，另一宗變異病毒株檢測結果待定。至今本港個案累計12,331宗。同日本港錄初步確診少於10宗。

個案涉及1男2女，年齡介乎28至65歲，兩人由A組指明地區（高風險）抵港，另外一人由B組指明地區（中風險）抵港。1人在檢疫期間確診，另外2人在抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

3宗輸入個案詳情：

  • 第12334宗：65歲男子，無病徵，10月24日由新加坡經航班TR 980抵港，5月20日及6月5日在新加坡接種兩劑復必泰，帶L452R變種病毒株
  • 第12335宗：29歲女子，無病徵，10月24日由巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國，乘搭航班EK 384抵港，6月12日及7月26日在巴基斯坦接種兩劑國藥疫苗，帶L452R變種病毒株
  • 第12336宗：28歲女子，10月15日發病，10月22日由巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國，乘搭航班EK 384抵港，3月29日及5月7日在巴基斯坦接種兩劑國藥疫苗，在檢疫期間確診

政府昨日（25日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處14個指明地方的人士，須於10月27日或之前接受新冠病毒核酸檢測。受檢人士若在10月23日至10月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。詳情即看【下一頁】

昨日新增4宗輸入個案，個案涉及一男三女，年齡介乎38至79歲，當中三宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。另初步確診少於5宗。詳情即看【下一頁】

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