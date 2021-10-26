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【MIRROR成員】Edan《E先生連環不幸事件》MV點擊破千萬　為呂爵安奪新人獎打強心針

娛樂 10:02 2021/10/26

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

呂爵安以新人姿態破紀錄，《E先生連環不幸事件》MV推出九個月點擊破千萬。

人氣組合MIRROR成員Edan（呂爵安）今年初推出首支個人單曲《E先生連環不幸事件》，至今短短九個月，歌曲MV點擊已經破千萬，打破紀錄以新人姿態擠進廣東歌曲MV千萬點擊的排行榜！

「新人王」Edan所屬的組合MIRROR出道三年，而他今年一月底才首次推出個人單曲《E先生連環不幸事件》，接連還有兩首單曲《小諧星》和《My Apple Pie》，公司努力催谷希望Edan在今年年底的樂壇頒獎禮新人獎擠身三甲之列。

【MIRROR成員】呂爵安推出第3首個人單曲　進撃的Edan搶攻樂壇新人獎

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【MIRROR成員】呂爵安認衰遲3個月才「找數」　Edan撰1800字長文分享拍《大叔的愛》感受

MV點擊破千萬

近日Edan傳出喜訊，《E先生連環不幸事件》推出將近9個月，在官方YouTube上的MV累積點擊破千萬！Edan昨晚在限時動態留言：「10m，感謝大家！」

繼同隊人氣王隊友姜濤的代表作《蒙著嘴說愛你》後，MIRROR成員第二首破千萬點擊的MV。

《蒙著嘴說愛你》於去年4月底推出，今年10月初衝破千萬大關，而《E先生連環不幸事件》在今年一月底蜂出，至今短短9個月，加上Edan還是今年出道的樂壇新人，能創此佳績非常厲害。

【膠戰S2】Edan爆MIRROR除衫秘密　阿正想往《i.SWIM》探班睇Jeffrey騷肌

最新影片推介：林秀怡專訪

Edan在MIRROR當中可算最全能的一員，不論主持、唱跳、演戲都表現平均，其人氣亦在今年正式出道後慢慢飆升，instagram的追蹤人數近日已破50萬，直逼人氣王姜濤和Anson Lo（盧瀚霆）。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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