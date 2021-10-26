【開心速遞】呂慧儀張景淳龔水戀玩穿越　「龔燁兒子」黃俊豪是何超蓮舊愛

▲ 處境劇《愛·回家之開心速遞》大玩穿越劇情。

在昨晚（25日）播出的一集TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中，大受歡迎的「龔水CP」遇上「情敵」阿丸（黃俊豪飾），或者會看得一眾CP粉替阿龔（張景淳飾）擔心，幸好只不過是穿越劇情，令一眾劇迷留言表示大感驚喜，稱讚劇情高水準！

黃俊豪介入爭阿水？

劇情講到熊若水（呂慧儀飾）、龔燁冷戰，根叔在收拾若水房間時，無意間發現一封舊情信，當中講到若水在中學時期與鄰校男生阿丸邂逅的經過。

其後，若水在街頭與阿丸重遇，對方相當照顧她，又與熊家上下聚會，似是故意要融入熊家，大家都對阿丸有似曾熟識的感覺。

阿龔看到阿丸對若水呵護備至，當然感到不是味兒，於是就與阿丸針鋒相對，與他對著幹。

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劇情大玩穿越

本來觀眾應該都以為阿丸只不過是一位高大型仔的情敵，但其實細想阿丸自出場開始的對白，再加上快速融入熊家，也會知道他是從未來穿越回來。

阿丸起初見到若水，就說「你仲記唔記得我哋嘅約定啊？」當他在熊家又話，「我覺得呢度好熟悉，就好似我以前住嘅屋企。」又直接說出「根叔」，顯然相當熟悉熊家上下。

在最後，阿丸刻意為「龔水」製造小意外，令他們明白彼此的重要，再有內心獨白：「我都係時候要走喇」。

尚善不解阿丸要令龔水和好如初，阿丸回應：「佢哋兩個平時好恩愛，唔想佢地心裡面多一條刺，將來成日攞返出嚟搵交嗌」，再話尚善很快就會明白，「我哋第時再見啦，大姨媽」。

阿丸在最後一刻先揭出自己的身份，他稱尚善是大姨媽，即是他是「龔水」的兒子。

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黃俊豪是何超蓮舊愛

或者大家對飾演「阿丸」的黃俊豪（Jeremy）感到陌生，又有可能記起他在《我家無難事》飾演過車婉婉的男友。

被封「翻版金城武」的Jeremy十五歲便赴外國升學，於2012年開始做Model為品牌拍廣告，現時為邵氏藝人。

他曾與已故賭王何鴻燊的三房千金何超蓮拍拖，有指當時Jeremy太想曝光，經常跟記者說二人的感情時的事情，過於高調而且「底太花」，二人戀情維持一年左右告吹。

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最近，他於Instagram分享自己與呂良偉、楊小娟、關之琳、孫穎等聚會的相片，被指混入富婆圈。Jeremy留言：「A great dinnner with 前輩」。