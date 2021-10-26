【高處墮下】屯門17歲男生身穿校服高處墮下　送院搶救無效不治

▲ 屯門男童身穿校服高處墮下，重傷送往屯門醫院搶救。（資料圖片）

屯門建生邨今早（26日）有17歲男生從高處墮下，最終不治。事發於今早8時36分，警方接獲報案，建生邨裕生樓女保安指有人從高處墮下，倒臥在平台重傷。救護員接報趕赴現場，將事主送往屯門醫院搶救，惜搶救無效不治。

據悉事主17歲正就讀中六，事發時身穿校服，警方正調查事件原因。今次已是開學以來，第5宗學童輕生事件。

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記者：李榮忠