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【高處墮下】屯門17歲男生身穿校服高處墮下　送院搶救無效不治

社會 10:29 2021/10/26

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

屯門男童身穿校服高處墮下，重傷送往屯門醫院搶救。（資料圖片）

屯門建生邨今早（26日）有17歲男生從高處墮下，最終不治。事發於今早8時36分，警方接獲報案，建生邨裕生樓女保安指有人從高處墮下，倒臥在平台重傷。救護員接報趕赴現場，將事主送往屯門醫院搶救，惜搶救無效不治。

據悉事主17歲正就讀中六，事發時身穿校服，警方正調查事件原因。今次已是開學以來，第5宗學童輕生事件。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

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