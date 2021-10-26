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【商場活動】MOKO新世紀廣場冬日推出「miffy 北歐冬雪藝術村」 MOKO動樂園小孩放電專區

休閒消費 10:31 2021/10/26

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

MOKO新世紀廣場冬日別注「miffy 北歐冬雪藝術村」，充滿節日氣氛。(相片來源︰MOKO新世紀廣場)

秋天已至，各大商場已迎接12月聖誕旺季的來臨。MOKO 新世紀廣場將於11月4日至2022年1月2日期間舉行「miffy 北歐冬雪藝術村」，亮點是中庭3米高的miffy像，屆時肯定是打卡熱點。  

(相片來源︰MOKO新世紀廣場)

「miffy 北歐冬雪藝術村」彌漫藝術感十足的冬日浪漫情調，並以北歐簡約清新的水彩格調打造，除了3米高的miffy，Uncle Pilot亦會乘坐熱氣球前來與好友集合；Melanie則坐於火車站旁的長凳等待與您合照，在miffy背後的Boris在調皮地堆砌雪球，Ｊ準備與顧客作冬日打卡遊。

miffy 與好友沿著火車路軌於MOKO展開冬日旅程(相片來源︰MOKO新世紀廣場)

而位於MOKO 3樓的戶外兒童遊樂場—「MOKO 動樂園！」，亦將於聖誕以全新面貌開放予各家長小朋友放電。佔地近18,000尺的「MOKO 動樂園！」劃分為4個專區，為訪客提供玩樂、探索、教育、休憩及打卡等多元化消閑體驗 。

當中包括有近50米的全港最長攀爬牆、8米高的大型遊樂設施、多條山丘及山洞探索隧道及６組不同高度的滑梯，最高的一組滑梯更高達3.8米，滿足不同家長及小朋友的放電要求。休憩區更全面配備流動裝置充電設施及飲水機，也將成為九龍東放電界的新熱點。

「MOKO 動樂園！」全新登場迎聖誕。(相片來源︰MOKO新世紀廣場)

MOKO 新世紀廣場「miffy 北歐冬雪藝術村」       
地點：    MOKO 新世紀廣場中庭、L1及L4樓層       
開放日期：11月4日至2022年1月2日       
開放時間：10am至10pm     
 

記者︰馮柏偉

 

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