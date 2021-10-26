【豪贈名錶】奇洛李維斯豪送勞力士答謝《殺神4》特技演員　Rolex Submariner炒價每隻12萬港元

▲ 日前，奇洛李維斯一口氣買了5隻Rolex Submariner，除了1隻給自己外，其餘4隻豪贈給給《殺神4》的4位特技演員。該款腕錶炒價每隻達12萬港元。

曾經一度沉寂下來的奇洛李維斯（Keanu Reeves），這年頭是他事業上再次豐收的日子，由他主演的《JOHN WICK》（殺神）一連3集都賣座非常，《殺神4》早前在巴黎拍攝完畢，一直以來對拍攝團隊非常照顧的奇洛李維斯，今次加更碼大送Rolex腕錶給與多位在劇中合作無間的員工，難怪片場內外深得人心。

▲ 奇洛李維斯在巴黎的一間餐廳與4位《殺神4》的特技人員晚裝。（圖片talesfromlordrodney ig）

今次奇洛李維斯送出原價$71,300（已炒至$11.2萬-$12萬），現在有錢都未必買得到的Rolex Submariner（俗稱黑水鬼）腕錶給與在電影《殺神4》裏的4位特技員工（包括他的替身），這件送禮事件得以曝光，全因為其中一位特技人員在ig裏上載腕錶照片感謝「奇哥」送錶。

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其實在眾多荷里活男影星中，日常打扮非常樸素奇洛李維斯可說少數甚少埋堆，同時又視錢財如身外物的大明星，還記得他在拍攝《廿二世紀殺人網絡》時，已經將自己7成片酬捐到白血病機構，幫助有需要的病人，同時又送贈Harley-Davidson電單車給與拍攝團隊。

唯一的一次向外公開他做了善事，則去到2009年，他透露早於5、6年前已經設立基金會，為數個兒童病院及癌症機構作出援助，但低調的他從未透露機構名字、捐款數目，表示不希望自己的名字與機構掛勾，可見「奇哥」名成利就之餘，亦非常照顧身旁為他出身入死的工作夥伴和關心社會上的弱勢社群。

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說到這一枚有錢都未必買得到的黑錶圈、黑錶面Rolex Submariner，根本沒可能以正價購入，現今的炒價由12至15萬不等，視乎大家有甚麼相熟渠道購買，這一次奇洛李維斯豪買5枚（自己都買了一枚），說不定事件曝光後，這枚「水鬼」Rolex售價將會被炒至更高。

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記者：何偉雄