【女士小心】凌晨回家遭怪漢打量尾隨上樓　天水圍女住客心有餘悸

▲ 天水圍天富苑有女住戶遭中年怪漢尾隨回家。

天水圍發生疑似跟蹤狂事件。一名住在天富苑的女住戶，近日凌晨回家時，疑遭一名可疑怪漢尾隨，該名中年漢跟隨女事主上樓，更在走廊凝望事主的單位，行徑非常可疑。事主表示至今仍心有餘悸，已就事件報警，呼籲其他住戶小心。

▲ 女事主在社交平台講述事件經過。（影片截圖）

女住戶遭黑衣怪男尾隨

該名天富苑女住戶於昨日（25日）清晨在社交平台Facebook發帖，並上載兩段事發時升降機大堂的閉路電視片段，事主指當晚凌晨12時回家期間，發覺有一名身穿黑色外套、黑褲及戴著黑色眼鏡的可疑男士，尾隨事主進入升降機大堂。

見到呢個男人企咗喺𨋢門冇入嚟，但佢對我疑似舉咗吓中指，嗰吓只係覺得佢痴痴哋，我冇做其他舉動。

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怪男跟隨事主上樓

當𨋢門關上後，該名怪男再按開𨋢門，但由於有另一名住客入𨋢，所以怪男並沒有進內。由閉路電視片段可見，怪男待事主入𨋢後，留在大堂觀察停留層數，然後再搭𨋢至事主樓層。

女事主憶述，當時自己正在家門外，準備脫鞋入屋之際，聽到升降機開門聲，發現剛才的怪男跟隨了她上樓，

嗰吓個心好慌，即刻開門衝咗入屋，喺魚眼度望到個男人出咗𨋢，喺走廊度望緊我個單位。

對方由後樓梯離去

女事主隨即向家人表示，遭門外的男人跟蹤。事主父親立即開門大聲呼喝對方，但怪男已從後樓梯離去。事主指礙於當時父親只穿著拖鞋，亦沒有任何自衛用具在手，故未有追上去。由於擔心怪男另有目的，女事主致電管理處反映及報警，

警方一開頭只叫我哋要睇一睇佢係咪呢度嘅住客先，所以當時唔係即刻有警察過嚟跟進嘅。同時管理處話依家即刻上嚟掃樓，我哋大廈有40樓高，但保安後來同我哋講只係由25樓掃落嚟冇發現。

呼籲其他住戶小心

在翻看閉路電視片段後，女事主決定再報警處理。後來警察到場問取資料和翻查閉路電視片段，「由最高兩邊後樓梯掃落嚟都係冇發現」，而閉路電視亦拍攝不到怪男離開大廈的畫面。

女事主指事發至今仍心有餘悸，而對方已知道其居住的單位，在擔心自身安全的同時，亦呼籲其他住客留意和小心，

呢啲咁嘅事發生喺邊個身上都嫌多！難保佢下次會唔會再出現，唔想有任何人遇到！

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責任編輯：王明芳